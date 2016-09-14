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莫蘭蒂亂秋節疏運 台鐵東部幹線、南迴線今停駛

2016-09-14

〔記者甘芝萁、吳亮儀、吳柏緯／綜合報導〕強颱莫蘭蒂從台灣東南方來襲靠近，打亂中秋節交通疏運。台鐵昨晚宣布，東部幹線花蓮-台東路段及南迴線今日停駛，西部幹線班次也略有調整，國內空運航線幾乎全面停擺，花東、南橫、中橫等部分公路昨實施預警性封閉。每次連假都一票難求的東部民眾，今、明兩天想要返鄉過節，勢必更難。

台鐵東部幹線花蓮到台東間和南迴線全日停駛，搭火車返鄉民眾僅能搭到花蓮，再轉搭其他客運南下。由於預估今天花東風雨仍大，汽車行駛有危險，未安排公路客運加班接駁。台鐵建議民眾改十五日再南下，但十五日花東車票皆已售罄，內部正評估是否加班或開放站票疏運。

台鐵表示，颱風期間列車停駛或路線中斷時，旅客可持未搭乘的乘車票，在一年內洽就近車站全額退票。

許多原本計畫今天下班就要返鄉的旅客行程大亂、哀鴻遍野。有民眾說，難得遇上四天連假，索性再多請一天，一口氣放五天，連車票、旅遊行程都安排好，沒想到遇上颱風，非常掃興。

但也有民眾說，安全比較重要，支持停駛決定，已經開始尋求替代的交通方式，希望能順利返鄉。

阿里山森林鐵路今、明兩天也全面停駛。

西部幹線 北上對號列車上午正常

西部幹線部分，台鐵今北上對號列車中午前正常，但十二時至十八時僅剩嘉義-七堵間一三八次、嘉義-基隆間一四四次、嘉義-花蓮間五六二次、彰化-七堵間一五次及五二○次行駛，其餘列車停駛；南下對號列車今午十二時前部分對號列車截短行駛至高雄、台南、嘉義、彰化，其餘正常行駛，十二時到十八時嘉義-潮州間停駛。不論北上或南下，預計今晚十八時後可以恢復正常。

公路部分，不少山區路段昨晚或今晨起陸續實施預警性封閉。公路總局提醒用路人，颱風警報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、注意可變資訊看板（ＣＭＳ）所顯示之交通管制及訊息。

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  • 強颱莫蘭蒂來襲，行政院長林全（右）13日前往中央災害應變中心視察，聽取指揮官內政部長葉俊榮（左）簡報，並慰問工作人員辛勞。（記者廖振輝攝）

    強颱莫蘭蒂來襲，行政院長林全（右）13日前往中央災害應變中心視察，聽取指揮官內政部長葉俊榮（左）簡報，並慰問工作人員辛勞。（記者廖振輝攝）

  • 動態圖

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  • 避免浪濤衝擊路面，大武警分局封閉南迴公路南興段北上外車道。（記者王秀亭翻攝）

    避免浪濤衝擊路面，大武警分局封閉南迴公路南興段北上外車道。（記者王秀亭翻攝）

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