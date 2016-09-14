台商秋節送暖 挺洪批本土派

2016-09-14

〔記者施曉光／台北報導〕相較於報名參加海基會舉行的台商秋節座談活動的冷淡以對，包括台企聯會長王屏生、中華兩岸台商建研會會長張漢文等約兩百多位中國台商，昨以「台商秋節回家送暖」的名義，與國民黨主席洪秀柱熱情相會，向淪為在野黨且面臨黨產被清算的藍營送暖，並盼國民黨能繼續在兩岸關係上扮演積極角色。

有幾位與會台商不滿去年國民黨「換柱」，公開質疑黨內有「不統一派」，還有人痛批本土派，讓場面頗為尷尬。

海基會今日上午將在台中市舉行大陸台商秋節座談聯誼活動，據指出，台商報名情況不若馬政府時期熱絡，加上受莫蘭蒂颱風影響，活動行程縮短至午宴後即結束。