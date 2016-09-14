立院開議 林全：不考慮內閣改組
〔記者陳鈺馥、鄭鴻達／台北報導〕立法院第九屆第二會期昨開議，行政院長林全應邀到立法院施政報告並備詢。儘管國民黨立委要求內閣改組，但總統府表態支持林揆，強調沒有內閣改組或調整的問題，林揆也表示，內閣人事隨時都可檢討，但目前沒改組考量。
林揆施政報告 藍委靜坐抗議
國民黨團不滿內閣施政不佳，在林揆報告時發動靜坐抗議，卅多位藍委席地而坐，高舉「內閣不改組、林全就下台」標語，林揆則在國民黨「軟性杯葛」下完成口頭報告。國民黨立委之後並至議場外，拿出準備好的氣球道具一一戳破，象徵戳破林全內閣的吹牛皮政策。
在「促進轉型正義，深化民主改革」方面，林揆報告指出，針對威權體制時代不符合自由民主憲政秩序的行為，政府將用最懇切的態度推動轉型正義，進行政治檔案的公開及整理，釐清責任、還原真相。
「最懇切態度推轉型正義」
林揆報告指出，為落實勞工週休日，採取一例一休的規範，是在保障勞工權益的前提下，合理兼顧企業運作彈性，是現階段最務實可行的做法。另為保障勞工最低生活水準，將研議最低工資法制，整合職涯輔導、就業媒合、職業訓練體系，並推動中高齡就業專法法制化，協助青年與中高齡者就業。
在兩岸關係方面，林揆表示，政府將以「維持現狀」為核心理念，致力維繫兩岸和平穩定發展，唯有兩岸和平發展，求同存異，互相理解，雙方才能共創雙贏。
林揆強調，將依「公開透明、人民參與、國會監督」原則，完善協商法制基礎，持續推動兩岸互動與協商，在對等與尊嚴基礎上，秉持溝通、誠信的態度面對問題，並透過兩岸兩會機制進行良性對話，建立一致性、可預測、可持續的兩岸關係。
對於內閣的表現，國民黨團書記長江啟臣批評，林全端不出牛肉，只能在施政報告上吹牛皮，中秋連假將屆，院長應審慎思考內閣改組或自己去留。
林揆則表示，內閣人事隨時都可檢討，但目前沒改組考量。總統府發言人黃重諺也說，政黨輪替後，內閣團隊過去這段期間來，很多政務陸續上軌道，總統府支持林揆，認為他們表現越來越上軌道，沒有內閣改組或調整的問題。
對於國民黨的靜坐抗議行動，時代力量立委黃國昌批評，立委應提出政策論述，有效監督，還須有足夠正當性，此事凸顯「國民黨做為在野黨是不及格的」。
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