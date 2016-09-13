強颱莫蘭蒂變胖 南台灣防爆潮
速度加快 今晨發陸警
〔記者甘芝萁／台北報導〕今年第十四號颱風「莫蘭蒂」威力增強，昨午轉為強颱，暴風半徑也擴大「變胖」，朝西北西方向接近台灣，氣象局昨晚發布海上警報，預計今晨發布陸警，颱風自今天深夜就會開始影響台灣，因其路徑南修、速度快，花東、高屏及綠島蘭嶼都須嚴加注意。而強颱影響台灣最明顯為週三及週四白天，中秋連假開端，強風豪雨又適逢大潮，南台灣恐會有爆潮出現更需小心。
明後兩天 影響最明顯
氣象局表示，颱風外圍環流今天就會影響台灣天氣，北部、東半部越晚雨勢越明顯，南部地區及中部山區也有局部降雨，週三、週四颱風影響台灣最明顯，但各地受影響程度要看它通過台灣的位置而定，不確定性還很大。
適逢大潮 民眾要嚴防
美軍氣象單位一度預測颱風中心可能侵襲恆春半島，但各國對莫蘭蒂路徑預測多漸南修。我國氣象局觀測指出，莫蘭蒂預估路徑稍向南修正，預測其颱風中心將從恆春外海通過，但颱風資料及路徑仍會持續修正，而其暴風範圍勢必會掃過花東、高屏及綠島蘭嶼，民眾需多注意。
強颱莫蘭蒂瞬間最大陣風每秒七十三公尺，相當十七級風，七級風半徑兩百公里；氣象局預報中心主任鄭明典昨日PO文警告，莫蘭蒂雲型很接近圓對稱，加上環流圈夠大，縱使最後路徑仍有變數，但幾乎可確定，全台灣都會受影響。
中央大學大氣系副教授吳德榮則說，莫蘭蒂仍會持續增強，如果登陸，其中心附近是會帶來「毀壞性」強風，以上次尼伯特颱風對台東造成的傷害，民眾應還記憶猶新。以目前颱風路徑預測圖來看，颱風若登陸，台東、恆春半島是機率較高地區，而颱風如不登陸而走巴士海峽，雖少了登陸地點的破壞力，其通過台灣附近的強度，威脅仍不可小看。
今日受颱風外圍環流影響，東半部地區有短暫陣雨，北部、南部地區及中部山區亦有局部短暫陣雨或雷雨。十四日、十五日受颱風影響，各地有陣雨。十六日南部地區仍有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。十七日至十九日北部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。
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標題：強颱莫蘭蒂變胖 南台灣防爆潮
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