交長贈中秋禮金 慰勞台鐵員工
2016-09-13
台鐵員工長期人力不足，擬於中秋節「依法休假」，但在內、外部壓力下，最終仍以「不影響中秋節疏運」為共識，紓解連假交通危機。交通部長賀陳旦（左）昨前往台鐵樹林調車場慰勞基層員工，致贈中秋禮金。他說，台鐵員工犧牲自己的假期，履約開出應有的班次，並在颱風季節持續服務，希望社會給予鼓勵。
賀陳旦表示，台鐵10月將有一批新進員工報到，大概150人左右支援運務，如果從9月下半月到10月台鐵有不得已的減班情形，請大家體諒。對於中秋連假會有多少人請假，他不做預判，但仍希望多數的台鐵員工能發揮團隊及服務精神，讓民眾得以安全返鄉。（圖文：記者張安蕎）
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