| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
強颱莫蘭蒂預計8：30陸警 又有2颱形成！ Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 焦點

交長贈中秋禮金 慰勞台鐵員工

2016-09-13

台鐵員工長期人力不足，擬於中秋節「依法休假」，但在內、外部壓力下，最終仍以「不影響中秋節疏運」為共識，紓解連假交通危機。交通部長賀陳旦（左）昨前往台鐵樹林調車場慰勞基層員工，致贈中秋禮金。他說，台鐵員工犧牲自己的假期，履約開出應有的班次，並在颱風季節持續服務，希望社會給予鼓勵。

賀陳旦表示，台鐵10月將有一批新進員工報到，大概150人左右支援運務，如果從9月下半月到10月台鐵有不得已的減班情形，請大家體諒。對於中秋連假會有多少人請假，他不做預判，但仍希望多數的台鐵員工能發揮團隊及服務精神，讓民眾得以安全返鄉。（圖文：記者張安蕎）

廣告
  • 台鐵員工長期人力不足，擬於中秋節「依法休假」，但在內、外部壓力下，最終仍以「不影響中秋節疏運」為共識，紓解連假交通危機。交通部長賀陳旦（左）昨前往台鐵樹林調車場慰勞基層員工，致贈中秋禮金。他說，台鐵員工犧牲自己的假期，履約開出應有的班次，並在颱風季節持續服務，希望社會給予鼓勵。 賀陳旦表示，台鐵10月將有一批新進員工報到，大概150人左右支援運務，如果從9月下半月到10月台鐵有不得已的減班情形，請大家體諒。對於中秋連假會有多少人請假，他不做預判，但仍希望多數的台鐵員工能發揮團隊及服務精神，讓民眾得以安全返鄉。（圖文：記者張安蕎）

    台鐵員工長期人力不足，擬於中秋節「依法休假」，但在內、外部壓力下，最終仍以「不影響中秋節疏運」為共識，紓解連假交通危機。交通部長賀陳旦（左）昨前往台鐵樹林調車場慰勞基層員工，致贈中秋禮金。他說，台鐵員工犧牲自己的假期，履約開出應有的班次，並在颱風季節持續服務，希望社會給予鼓勵。 賀陳旦表示，台鐵10月將有一批新進員工報到，大概150人左右支援運務，如果從9月下半月到10月台鐵有不得已的減班情形，請大家體諒。對於中秋連假會有多少人請假，他不做預判，但仍希望多數的台鐵員工能發揮團隊及服務精神，讓民眾得以安全返鄉。（圖文：記者張安蕎）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：交長贈中秋禮金 慰勞台鐵員工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.