9月及時雨 10月底前供水無虞

2016-09-13

水利署昨表示，由於今夏僅7月尼伯特颱風侵台且降雨有限，加上8月降雨不佳，昨日召開「105年下半年臺灣地區供水情勢檢討」會議，考慮9月上旬降雨已挹注水源，基隆地區水情獲得紓解，經討論後宣布，今天起將基隆地區水情燈號，由代表「水情稍緊」的綠燈轉為「水情正常」的藍燈。

水利署表示，評估全台各地區水情維持正常，民生及產業用水10月底前可供水正常，農業二期稻作應可順利完成供灌；惟天候不穩定性高，仍須緊密監控水情，加強節水調度，確保下半年供水正常。（記者陳炳宏）