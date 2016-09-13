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花東4大學14日停課 提前放中秋假

2016-09-13

強颱莫蘭蒂進逼，昨天白天海上警報都還沒發布，但花蓮已有3所大專院校宣布14日全日停課，等於「中秋連假放五天」，讓學生都爽翻了，直呼「佛心來的」、「也太狂了」！台東大學也決定14日學生全日停止上課。

國立東華大學人事室昨下午2點公告，因應莫蘭蒂颱風，14日星期三學生全日停課、職員下午停班，至於是否補課則由授課教師決定、自行通知補課時間。私立慈濟大學、私立臺灣觀光學院也跟進，14日全天停課，但是教職員是否停班，2所學校都表示，會依據人事行政局及花蓮縣府是否宣布停班再行辦理。（圖：記者花孟璟，文：記者花孟璟、黃明堂）

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    強颱莫蘭蒂進逼，昨天白天海上警報都還沒發布，但花蓮已有3所大專院校宣布14日全日停課，等於「中秋連假放五天」，讓學生都爽翻了，直呼「佛心來的」、「也太狂了」！台東大學也決定14日學生全日停止上課。 國立東華大學人事室昨下午2點公告，因應莫蘭蒂颱風，14日星期三學生全日停課、職員下午停班，至於是否補課則由授課教師決定、自行通知補課時間。私立慈濟大學、私立臺灣觀光學院也跟進，14日全天停課，但是教職員是否停班，2所學校都表示，會依據人事行政局及花蓮縣府是否宣布停班再行辦理。（圖：記者花孟璟，文：記者花孟璟、黃明堂）

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