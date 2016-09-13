屋頂還沒修好 台東香蘭災民準備依親

2016-09-13

〔記者王秀亭／台東報導〕莫蘭蒂颱風逐步逼近台灣，七月初遭尼伯特強風重創的台東太麻里香蘭災民，仍有十餘戶屋頂尚未修建完成，村民憂心忡忡也嚴陣以待。

尼伯特颱風狂掃台東迄今超過兩個月，香蘭村包括村長蕭惠明等四十餘戶屋頂被掀，不勘居住，經重建志工、慈濟基金會等相關單位協助，或村民自行僱工修繕房屋，還有十餘戶尚未完成修復，村民知道颱風又要來，面露憂心神色，昨天上午開始加強防颱措施，完成屋頂修邊外，容易進水的地方也趕緊補起來，擔心噩夢重演。

蕭惠明表示，確定無法在颱風前完工的住戶，已安排依親或安置，由於自家房屋尚無屋頂，也做好一下雨就進活動中心待命的準備，手機、市話會儘量保持暢通，只要村民有需求，便可隨時出動。

鄉民代表雷明聖表示，慈濟基金會原本預計十五日前完成香蘭村屋頂修復工作，但先前降雨將近一週影響進度，希望這回颱風對台東的影響降到最低。