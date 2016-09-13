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綠島今明停航 2中客堅持搭船遊玩

2016-09-13

〔記者王秀亭／台東報導〕莫蘭蒂颱風逐步接近東部，台東外海昨天上午還是風平浪靜，蘭嶼、綠島交通船班正常，直到下午才加發船班，綠島一次開出三艘交通船，載回島上旅客，也有遊客不畏颱風將襲，堅持前往綠島，來自上海的兩名女遊客說：「颱風來就來吧，也是不一樣的旅遊體驗。」兩離島交通船今、明兩天停航，十五日以後則視風雨狀況再決定。

昨天上午九時許，由台東富岡漁港開往綠島的交通船除綠島居民，還有上百名遊客，依原定行程前進綠島，只是夜宿綠島改為夜宿台東市。陳姓遊客說，好不容易排到假期到綠島，知道下午還有船班回台東，玩個半天也過癮；兩名中國上海的女遊客則說，綠島行程早就排定，有隨時注意颱風動態，預計十四日搭飛機回台東，能否如期回來，再看狀況。

昨一天下來綠島有一五○五名遊客疏運回台東，蘭嶼僅有二二一人，前進綠島的則有二八九人，其中上百人為當天來回綠島，前進蘭嶼的則有七十人，以當地居民為主。

高鐵表示，今天台中以南班車恐因颱風而有延誤，相關調整今早對外公布。

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  • 來自上海的兩名女遊客（戴帽著綠衣者）不畏颱風來襲，堅持到綠島旅遊。 （記者王秀亭攝）

    來自上海的兩名女遊客（戴帽著綠衣者）不畏颱風來襲，堅持到綠島旅遊。 （記者王秀亭攝）

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