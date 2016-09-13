颱風擦邊過 物價波動要怪中秋烤肉

2016-09-13

〔記者林彥彤、黃淑莉／綜合報導〕全台受近日豪雨影響，農損就有一千四百二十四萬元，今天起又將有強颱「莫蘭蒂」來襲，且恰逢中秋連假前夕，民眾預期心理掀起搶購潮，恐將帶動中秋物價往上飆。

預期心理掀起搶購潮

農委會統計從九月二日到十二日，全台受豪雨造成民間農損計有一千四百二十四萬元，受災的地區包含台南市、屏東縣、高雄市、雲林縣與嘉義縣等五處，其中以台南市損失最為慘重，總農作物被害面積達一千一百六十二公頃，損失估計一千一百六十四萬元，前五大農損作物有西瓜、芝麻、洋香瓜、食用番茄和大豆。

昨天雲林一早艷陽高照，但為防颱風對農作物造成更大衝擊，西螺、二崙等短期葉類栽種區，許多菜農忙著採收蔬菜。

資料顯示，蔬菜價格較上週有上漲趨勢。九月十一日蔬菜批發平均價格每公斤有三十一．五元，較上週小漲，其中漲價的有小白菜每公斤二十元（上週十八．一元）、青江菜每公斤二十八．三元（上週二十二．七元）、九層塔三十七．二元（上週三十二．五元）。

一直居高不下的水果均價，則還算平穩，昨日每公斤四十一．八元，較上週小降一．一元，文旦二十二．四元、火龍果三十六元。

燒烤用海鮮可能上漲

至於中秋燒烤愛用的海鮮價格，漁業署養殖組組長陳建佑表示，漁產的批發價每公斤一一○元，但中秋節國人愛吃的香魚價格每公斤要二○五元，蛤蠣則是每公斤九十八．九元，白蝦則要價每公斤達一九三．七元，透抽則要一四九．七元，價格還算合理，漁產可以冷凍與事先採買，估計颱風對漁產價格衝擊應不會太大，倒是中秋燒烤可能會造成一些波動。

大潤發量販店公關郭建志表示，昨天大賣場的一把青菜還是銅板價二十元有找，但預估颱風過後對蔬菜的價格會有所影響，建議民眾可以多選購諸如進口青菜、根莖類或是菌菇類蔬菜。