颱風擦邊過 物價波動要怪中秋烤肉
2016-09-13
〔記者林彥彤、黃淑莉／綜合報導〕全台受近日豪雨影響，農損就有一千四百二十四萬元，今天起又將有強颱「莫蘭蒂」來襲，且恰逢中秋連假前夕，民眾預期心理掀起搶購潮，恐將帶動中秋物價往上飆。
預期心理掀起搶購潮
農委會統計從九月二日到十二日，全台受豪雨造成民間農損計有一千四百二十四萬元，受災的地區包含台南市、屏東縣、高雄市、雲林縣與嘉義縣等五處，其中以台南市損失最為慘重，總農作物被害面積達一千一百六十二公頃，損失估計一千一百六十四萬元，前五大農損作物有西瓜、芝麻、洋香瓜、食用番茄和大豆。
昨天雲林一早艷陽高照，但為防颱風對農作物造成更大衝擊，西螺、二崙等短期葉類栽種區，許多菜農忙著採收蔬菜。
資料顯示，蔬菜價格較上週有上漲趨勢。九月十一日蔬菜批發平均價格每公斤有三十一．五元，較上週小漲，其中漲價的有小白菜每公斤二十元（上週十八．一元）、青江菜每公斤二十八．三元（上週二十二．七元）、九層塔三十七．二元（上週三十二．五元）。
一直居高不下的水果均價，則還算平穩，昨日每公斤四十一．八元，較上週小降一．一元，文旦二十二．四元、火龍果三十六元。
燒烤用海鮮可能上漲
至於中秋燒烤愛用的海鮮價格，漁業署養殖組組長陳建佑表示，漁產的批發價每公斤一一○元，但中秋節國人愛吃的香魚價格每公斤要二○五元，蛤蠣則是每公斤九十八．九元，白蝦則要價每公斤達一九三．七元，透抽則要一四九．七元，價格還算合理，漁產可以冷凍與事先採買，估計颱風對漁產價格衝擊應不會太大，倒是中秋燒烤可能會造成一些波動。
大潤發量販店公關郭建志表示，昨天大賣場的一把青菜還是銅板價二十元有找，但預估颱風過後對蔬菜的價格會有所影響，建議民眾可以多選購諸如進口青菜、根莖類或是菌菇類蔬菜。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 強颱莫蘭蒂預計8：30陸警 又有2颱形成！
- 「SEVENTEEN」勝寬撞臉王仁甫 喊話想見前輩
- 李安技術卓越 領IBC最大獎
- 魏泰陞 全台跑得最快的16歲少年
- 〈上班族創業〉老師頭家
- 亞洲挑戰盃》錚Q連線 打掛哈薩克
- 自由廣場》養水種電 屏東呼叫農委會
- 共振擾民 台六十四線 將取締20噸以上大貨車
- 扯！ 1小時狂加77次油 每次只加「1元」
- 保險公司主管性侵女部屬 偷拍性愛影片威脅
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 陽大附醫蘭陽院區成為醫學中心 林聰賢：縣民期待
- 農業局試辦無人機噴藥施肥 幫農民月省7萬
- 4成民眾認退休金需500萬
- 又是紀錄週！ 大師兄差1轟就「雙喜」
- 黃信恩／世界地圖
- 失能長者就醫行無礙 5區接送補助
- 跟著秋風嬉遊─秋季出國旅行提案
- 如果沒打棒球 陳金鋒可能當「黑手」
- 《獲兒童友善市場獎》 設遊憩區 逛三峽市場家長安心
- 玖壹壹《Oh My God》不再唱 下一站攻高雄巨蛋
- 上班族托特包 大小拆用時尚多元
- 口足畫家高淑專 義賣畫作助殘
- 打守跑一堆洞 巨人補「陽」剛剛好
- 印度教男子控吃牛肉 謀殺、性侵穆斯林
- 觀光南向 馬印首航踩線團抵達
- 八仙塵爆開庭呂忠吉神隱 傷者痛罵
- 美本月恐升息 歐股下挫
- 〈旅遊的滋味〉戀戀鐵道繡球花之旅
- 全縣唯一 竹崎高中開越語課
- 觀光業上街遊行 要減稅 討基本工資
- 隨父母赴印度未打疫苗 9月大男嬰染麻疹
- 烏龍派出所200集單行本 獲金氏世界紀錄認證
- 上班一族9月徵文─職場婦女甘苦談
- 《慶中秋》3地有敬老金 通霄發鎮民福利金
- 當年星光幫「小coco」 被認出端盤賺時薪130…
- 家傳鳥榕遭竊 女子PO臉書24小時失而復得
- 〈愛情塔羅占卜〉迎戰遠距離 讓愛更靠近
- 圓山董事長 前立委張學舜接任
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：颱風擦邊過 物價波動要怪中秋烤肉
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分