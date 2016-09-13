海溫偏高 另2個熱低壓恐成颱

2016-09-13

〔記者甘芝萁、吳柏緯／台北報導〕莫蘭蒂颱風選在九月的秋天影響台灣，目前在關島附近還有一熱帶性低氣壓，南海附近也有一個熱帶性低氣壓存在，未來幾天都有可能變成今年第十五號或十六號颱風。

氣象專家吳德榮說，西北太平洋的海溫一向都很高，即使到了九月，還是有機會生成更多颱風，因此海面上都有機會同時存在三個颱風，並沒有月份差異。

颱風來得晚 生成數沒比往年多

據統計，一九五八到二○一五年共有二百九十個颱風在九月形成，其中四十九個侵台。天氣風險公司總監賈新興也指出，九月海水溫度偏高，加上太平洋高壓在台灣附近，容易牽引熱帶低壓，造成颱風生成量偏高。

賈新興另指出，西北太平洋一年平均會生成廿五到廿六個颱風，今年特色是七月份颱風生成數少，且颱風生成時間晚，直到七月九日才出現今年第一號颱風尼伯特，到九月莫蘭蒂已是第十四號颱風，很快第十五號颱風也可能成形。但整體來說，截至目前，今年颱風生成數還未較往年多，只是首個颱風生成晚，加上後續颱風接續形成，讓外界以為今年颱風生成數比較多。

莫蘭蒂非秋颱 沒有共伴交應

賈新興表示，雖然九月生成的颱風數量多，但不是每個颱風都是令人聞之喪膽的「秋颱」，「秋天的颱風」與「秋颱」是不一樣的；秋颱的正式名稱為秋颱共伴，是指颱風經過呂宋島北部時，與中國華南的鋒面共伴，冷熱氣流交會處會發生強降雨，進而造成嚴重災情。

莫蘭蒂雖往南偏 仍有登陸機會

中央大氣系副教授吳德榮則分析，莫蘭蒂基本上還是夏天颱風的特性，目前並沒有秋颱的共伴效應會產生跡象；但他也指出，莫蘭蒂目前路徑雖然往南修，但因颱風狀況隨時都在變化，颱風碰到台灣陸地的機會還是存在，民眾應密切注意最新的氣象預報。