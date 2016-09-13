我將透過友邦致函聯國秘書長

2016-09-13

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國第七十一屆大會今天開議，外交部昨說明，我國今年於聯合國大會期間的做法有二，一是洽請友邦為我發言，二是洽請友邦駐聯合國常任代表，為台灣聯名致函給聯合國秘書長潘基文。

不過，政府過去曾請友邦在聯大提案，今年則無此動作，外交部次長吳志中表示，這些都是向國際社會表達的方法，「條條大路通羅馬」，這次和前政府不一樣的是多了「致函」，這也是最符合國家利益的作法；他強調，這次透過友邦聯合致函與個別致函，可以將幫助台灣的力量聚集在一起，向聯合國說明適當接納台灣參與的必要性和急迫性。

至於友邦致函時提及我國名稱為何，吳志中表示，信函內使用的名稱包括「中華民國（台灣）」、「台灣」與「中華民國」。吳志中坦言，我國國名是中華民國，但國際社會比較認識台灣。

外交部說明，今年訴求主要有二，包括籲請聯合國正視台灣二千三百萬人民參與聯合國專門機構的基本權利，與籲請聯合國正視台灣參與並落實「二○三○永續發展目標」的成果。

國際民航組織（ＩＣＡＯ）將於九月下旬舉行大會，外交部國組司司長徐佩勇表示，目前沒有收到邀請函，外交部仍在持續努力中。