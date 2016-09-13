入聯宣達團抵華府 拜訪雙橡園
2016-09-13
〔記者呂伊萱／綜合報導〕台灣入聯宣達團於美東時間九月十一日下午抵達華府，拜訪駐美代表處所在的雙橡園。駐處舉辦接待會歡迎宣達團，現場並邀請台僑舉辦感恩祈禱會，約百位僑界領袖共同參與。宣達團今將拜會美國國會議員與台灣人公共事務會（ＦＡＰＡ），並於週六在紐約舉行聲援台灣入聯大遊行，號召各界台僑一同為台灣發聲。
宣達團團長蔡明憲表示，這是政黨輪替後再次有台僑參加代表處活動。台僑多數支持台灣獨立，過去國民黨執政時，台僑並不參加雙橡園活動，這次台僑特別參加駐美代表處歡迎入聯宣達團的活動，意義重大。
據了解，駐美代表處希望宣達團低調，以口頭交代宣達團不要攜帶入聯相關的旗幟與布條進入雙橡園，宣達團為感謝駐處的招待，也配合辦理，頂多穿著背心。
宣達團發言人沈志霖表示，雖然推動入聯對於駐美代表處是敏感議題，但來自台灣民間的聲音絕對不可能因此中斷，感謝現場超過百位台僑的支持與鼓勵，支持台灣加入聯合國的力量將會團結一致、繼續努力下去。
宣達團副團長曾琮愷表示，宣達團後續將拜會美國國會議員與ＦＡＰＡ，而目前正在網路上號召美東台僑參與九月十七日於紐約舉辦的大遊行，希望在馬政府消極八年後，發動近八年來最大的聲援台灣入聯遊行。
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