陸戰66旅 女射手成「嬌」點
2016-09-13
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕蔡英文總統昨到桃園市慰勉陸戰六六旅的官兵，她聽取任務概況簡報後，到操課場地參觀武器裝備及戰技操練，六六旅唯一女射手、上兵童玉綺示範火箭射擊，女駕駛上兵劉祖寧也操作AAV7兩棲突擊車，兩人成了全場「嬌」點。
劉祖寧受訪表示，剛開始接觸AAV7很陌生，慢慢熟悉後覺得很有挑戰性，把每一次的錯誤都當成寶貴的學習經驗，她笑說：「不覺得女生開AAV7有什麼困難，只要勤加練習，女生都可以做得到！」
童玉綺受訪表示，高中畢業後選擇加入陸戰隊，最難忘的經驗是第一次射擊，被火箭彈的震撼聲驚嚇到，對於在總統面前示範，她笑說：「很緊張！其實我在發抖。」
蔡總統也參觀紅雀二型手持式無人偵察機、國造紅隼近程反裝甲火箭等武器，官兵也操練奪刀等戰技課程。
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