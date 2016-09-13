軍備局：新型戰鬥背心可擋步槍彈
2016-09-13
〔記者廖雪茹／新竹報導〕蔡英文總統昨視導陸軍裝甲五四二旅，軍備局二○五廠研發主任馬樹榮指出，現行一般部隊的戰鬥背心只能抵擋手槍彈，新式裝備有增加抗彈板才能抵擋步槍彈；特戰部隊的個人裝備性能更好、材質更輕，抗戰能力更強，是以台灣人的體力負荷設計。
部分軍備性能超越歐美
蔡總統指示全面提升國軍服裝及個人裝備，馬樹榮說明，二○五廠以模組化、輕量化、安全性、系統整合為理念開發軍備，力求接近歐美水準，部分性能甚至超越歐美。
馬樹榮說，國軍的戰鬥裝備總計廿一項，目前包括頭盔、戰鬥背心、抗彈板等攸關生命安全的裝備，都是二○五廠自行生產；射擊護目鏡、護肘、戰鬥靴等十八項裝備則委託民間公司生產，希望能帶動國內相關產業的發展，預估釋出的產值可達廿億以上。
馬樹榮說，軍備局展示的一般兵與特戰兵兩種現役和新式戰鬥裝備，並特別請女士兵穿著一般兵的戰鬥裝備。現行戰鬥裝備只有六項，但新式戰鬥裝備達十六項，其中，針對女性生理特徵有特別設計。
一般兵「戰鬥重量」24公斤
馬樹榮表示，一般兵的整套裝備淨重約十二公斤，加上步槍、彈匣、手榴彈、抗彈板、水壺和乾糧等，「戰鬥重量」為廿四公斤，除了材質較輕，也針對台灣人體力負荷做調整，而美軍一般步兵裝備「戰鬥重量」約卅八、卅九公斤。
至於特戰兵方面，馬樹榮指出，特戰兵現行戰鬥裝備僅十四項，新式裝備達到廿一項，多採最新科技材質，並適合台灣氣候環境而設計；其中，舊式戰鬥背心只能抵擋手槍彈，新型戰鬥背心因加裝抗彈板，可抵擋步槍彈，提高作戰時的存活率。
馬樹榮直言：「你穿這個防手槍的上去，有穿跟沒穿是一樣的，所以要能在作戰時存活下來，一定要穿能夠擋步槍彈的背心。」
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