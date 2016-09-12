小檔案》溪頭紅檜神木號稱2800年樹齡

2016-09-12

溪頭自然教育園區內多是人工栽種台灣杉、柳杉等針葉樹，位於紅檜神木區則只有一棵原始千年神木，號稱2800年的樹齡，但經專家探測、應為1800年；周邊則圍繞人工紅檜，樹齡平均約90年。

紅檜神木樹高35公尺、胸徑4.6公尺、樹圍13.6公尺，重約40噸，必須10名成人才有辦法環抱。（記者劉濱銓）