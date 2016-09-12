溪頭地標神木倒塌壓人 2輕傷1命危
2016-09-12
肇禍原因 疑大雨加根腐
〔記者劉濱銓、劉曉欣／綜合報導〕溪頭自然教育園區知名地標的紅檜神木，疑因連日雨勢造成土壤鬆動，加上年老根系萎縮腐爛，昨日突然倒塌，壓傷三名遊客、造成兩輕傷一重傷，其中四十九歲陳婦有生命危險。
溪頭園區有兩條主要步道，除了大學池，就是神木步道路線。入園民眾常會在神木前觀景台休息，並與神木合影，成為溪頭最具象徵性景點。
聞劈啪聲響 想逃來不及
溪頭昨日中午約十二點五十分，神木突然發出「劈啪」聲響並傾倒，正在樹下看解說牌的五十五歲周姓男遊客，轉身跑了廿公尺，仍被壓在樹枝下，幸獲救脫困，僅有雙手挫傷；六十八歲從雲林來的徐姓婦人，則在神木對面的平台休息，逃生不及，被樹壓到重心不穩，頭撞平台柵欄，過程中還目睹兩隻飛鼠被壓死。
另一同在平台的彰化社頭陳姓婦人則遭樹重壓，導致腎臟、脾臟破裂、腹部內出血、胸部左邊肋骨斷裂，送往彰化基督教醫院開刀，並在加護病房觀察，有生命危險。彰化縣府表示，陳婦與丈夫賣潤滑油為業，與丈夫、友人同遊溪頭，縣府將派員協助。
台大實驗林管理處表示，購票入園旅客都有旅平險與公共意外責任險，最高均有五百萬理賠，園方也會提供協助。
歷經地震土石流 都沒倒
溪頭神木曾歷經賀伯颱風、九二一大震等天災，還曾爆發土石流，都能持續屹立，未料卻在無風無雨日倒塌；外界質疑台大林管處恐對神木有管理不周之責。
林管處則分析，紅檜長到一定年紀就易遭藕朽菌感染，導致樹幹變中空狀態。此外，神木生長時因土壤下方有一塊大石頭，又因立地環境不佳，樹根抓力漸失，加上溪頭這兩天累積雨量廿五毫米，以致倒塌。
目前園區還有近五十棵危木，都將盡快移除，林管處並回應，園區樹木有定期巡檢，颱風季前後也會檢視。
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