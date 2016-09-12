| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
 首頁 > 焦點

溪頭地標神木倒塌壓人 2輕傷1命危

2016-09-12

肇禍原因 疑大雨加根腐

〔記者劉濱銓、劉曉欣／綜合報導〕溪頭自然教育園區知名地標的紅檜神木，疑因連日雨勢造成土壤鬆動，加上年老根系萎縮腐爛，昨日突然倒塌，壓傷三名遊客、造成兩輕傷一重傷，其中四十九歲陳婦有生命危險。

溪頭園區有兩條主要步道，除了大學池，就是神木步道路線。入園民眾常會在神木前觀景台休息，並與神木合影，成為溪頭最具象徵性景點。

聞劈啪聲響 想逃來不及

溪頭昨日中午約十二點五十分，神木突然發出「劈啪」聲響並傾倒，正在樹下看解說牌的五十五歲周姓男遊客，轉身跑了廿公尺，仍被壓在樹枝下，幸獲救脫困，僅有雙手挫傷；六十八歲從雲林來的徐姓婦人，則在神木對面的平台休息，逃生不及，被樹壓到重心不穩，頭撞平台柵欄，過程中還目睹兩隻飛鼠被壓死。

另一同在平台的彰化社頭陳姓婦人則遭樹重壓，導致腎臟、脾臟破裂、腹部內出血、胸部左邊肋骨斷裂，送往彰化基督教醫院開刀，並在加護病房觀察，有生命危險。彰化縣府表示，陳婦與丈夫賣潤滑油為業，與丈夫、友人同遊溪頭，縣府將派員協助。

台大實驗林管理處表示，購票入園旅客都有旅平險與公共意外責任險，最高均有五百萬理賠，園方也會提供協助。

歷經地震土石流 都沒倒

溪頭神木曾歷經賀伯颱風、九二一大震等天災，還曾爆發土石流，都能持續屹立，未料卻在無風無雨日倒塌；外界質疑台大林管處恐對神木有管理不周之責。

林管處則分析，紅檜長到一定年紀就易遭藕朽菌感染，導致樹幹變中空狀態。此外，神木生長時因土壤下方有一塊大石頭，又因立地環境不佳，樹根抓力漸失，加上溪頭這兩天累積雨量廿五毫米，以致倒塌。

目前園區還有近五十棵危木，都將盡快移除，林管處並回應，園區樹木有定期巡檢，颱風季前後也會檢視。

廣告
  • 溪頭地標紅檜無預警倒塌壓傷遊客。圖為神木未倒塌前外觀。（溪頭自然教育園區提供）

    溪頭地標紅檜無預警倒塌壓傷遊客。圖為神木未倒塌前外觀。（溪頭自然教育園區提供）

  • 溪頭地標紅檜無預警倒塌壓傷遊客。（記者劉濱銓翻攝）

    溪頭地標紅檜無預警倒塌壓傷遊客。（記者劉濱銓翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：溪頭地標神木倒塌壓人 2輕傷1命危


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.