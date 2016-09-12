皮卡丘辣模闖警所邀合照 值班警遭告誡
飲品業者 搭寶可夢瘋潮搞宣傳
〔記者姜翔、劉慶侯／台北報導〕「咦？怎麼警察的值班台上是皮卡丘和比基尼辣妹！」皮卡丘坐在警局值班台上，比基尼辣妹站在一旁，甚至制服警察也入鏡，這樣的畫面在通訊軟體上瘋傳，把警局長官惹怒了！因為無法懲處進入台北市士林警分局後港所拍照做為廣告宣傳的民間飲品業者，分局遂以警所和警分隊「作為不當，有危駐地安全」等由，由督察組予口頭告誡，訓斥讓業者拍照的員警。
還在分隊長辦公室、值班台留影
引發爭議的是飲品業者王世明，日前以火辣「燈泡珍奶姐妹花」闖出知名度，他利用寶可夢遊戲造成的狂潮，十日下午三時穿上寶可夢遊戲內熱門精靈皮卡丘玩偶裝，與穿比基尼及熱褲的小辣模「小小」，帶著珍奶與茶葉蛋，到士林警分局後港派出所、交通分隊「慰勤」，王男與辣模不僅站在值班台與員警留影，還闖入分隊長辦公室拍照，事後將照片LINE到群組造勢，網友瘋傳轉發。
警高層認為不妥 有危駐地安全
當時派出所所長及分隊長到分局開會，王男與辣模在派出所與交通分隊內拍下系列宣傳照，包括與員警合影、值班台前自拍，並直闖分隊長辦公室拍照。
照片透過LINE瘋傳，連台北市警局許多高階警官也收到照片，認為辣妹與皮卡丘玩偶擅闖警局駐地，傷害警方形象，立即指示督察單位調查。
士林警分局督察組調查後，隨即向北市警局呈報，通報內容為「寶可夢人偶進入值勤台、所（隊）長辦公室拍照事件，衍生不良觀感及影響駐地安全，要求各單位確實加強要求、教育同仁，值班應有警覺性及敏感度，落實駐地安全維護，以維護機關秩序及專業形象」，分局不僅對後港所及交通分隊予口頭告誡，也由市警局廣向各單位提醒宣導。
據王世明表示，之前曾受邀參與警方中秋烤肉活動，當日只是本著「警民友好」想法，帶著店內茶葉蛋及珍奶慰勞警方辛勞，因單位主管不在，才想拍照向對方告知「我有來喔！」沒有褻瀆警方的意思。
王世明在台北市經營珍珠奶茶及茶葉蛋，今年五月間曾憑藉兩名身材惹火的小模「Debby」及「牛奶兒」，以不停「搖頭晃奶」的另類影音網路傳播行銷手法，造就出「燈泡珍奶姐妹花」，也引發男性民眾爭相排隊購買。
有損威儀？ 官警基層看法不一
清涼辣妹和寶可夢布偶，適合上值班台、警官辦公室拍照，並和員警拍照嗎？官警顧慮形象威儀，較持保守看法，年輕員警多認為無傷大雅，值班台只要沒有安全顧慮，「給他們拍一下」應該無所謂。
派出所陳姓警官則認為，制服警察和比基尼女子合照，會讓民眾對警察形象看法負面，辣妹在警察服勤的值班台拍照，更會惹出爭議。還有警官認為，若是民意代表或營利的業者有意的作為，那警方更應自我注意，以免落人口實。
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標題：皮卡丘辣模闖警所邀合照 值班警遭告誡
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