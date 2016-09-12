台聯譴責:中國用遊客以商逼政

2016-09-12

〔記者劉濱銓、楊淳卉／綜合報導〕受中客來台縮減影響，觀光產業今將遊行抗議，同樣是重災區的日月潭風景區，遊艇公會則表示不會上街遊行，因為此次縮減並非我國限制中客來台數，而是對岸刻意控制，若上街反而稱了中國的意，公會將力求向外拓展日本等國際客源，避免繼續受制於中國；台聯昨則譴責中國以商逼政，呼籲觀光產業儘快轉型，不能只想依靠中國及政府補助款。

遊艇公會︰對岸刻意控制 上街反稱了中國的意

台聯昨召開「譴責中國以商逼政，呼籲觀光產業轉型」記者會，嚴正譴責中國以經濟威嚇手段迫使台灣政府讓步。台聯組織部主任張兆林表示，中國不是以正常關係與台灣互動，這次觀光業者的遊行，就是中國以商逼政血淋淋的例子。他並譴責日前發表「中國觀光客是台灣最需要交的朋友」言論的政委張景森，強調台灣最不需要的，就是中國用來以商逼政、以經促統的中國觀光客工具。

張兆林強調，共產黨揚言蔡政府不支持九二共識，就要中斷交流，台聯對此完全支持，「這是台聯第一次支持共產黨主張！」

前台聯立委周倪安表示，蔡政府善意提出紓困方案幫助觀光業者，但應特別注意中資一條龍情況，「如果政府紓困的是中國商人、中國資金，對於台灣本地產業情何以堪？」她呼籲政府在推動觀光業發展及紓困方案時，要做好詳細評估。

遊艇公會則表示，要解決觀光困境，根本之道是改善觀光品質，政府應將遊湖票價調整到合理價格，遏止同業間削價競爭，並應汰除低價團，避免劣幣驅除良幣。由於之前為應付大量中客，觀光業一下擴充太快，但因未做好風險管理，才會在中客驟減後產生巨大衝擊。公會也說，雖公會本身不會上街，但尊重船家北上陳情反映心聲的權益。