低價一條龍不改 台灣觀光恐雪上加霜

2016-09-12

〔記者甘芝萁、吳柏緯、劉濱銓、黃明堂、蘇金鳳、張軒哲、黃鐘山／綜合報導〕中國限縮中客團來台觀光，導致國內部分專營中客團業者受到衝擊。統計顯示，過去八年，中客團來台數成長，但國內可接待的旅行社四百家，其中僅百家有較頻繁的接待業務，旅館、遊覽車、導遊數量卻快速膨漲，不僅供過於求，更因中客低價團充斥，導致業者削價競爭；台灣觀光業為搶中客而出現「低價一條龍」的畸形發展危機，在中客縮減的現實下浮出檯面。

相關行業過度膨漲 發展供過於求

據統計，目前可接待中客來台的旅行社共約四百家，但其中僅百家有較頻繁的中客團接待業務，造成少數業者從接客到住宿、餐飲、購物等一條龍壟斷經營。但專營中客團的遊覽車，八年內就增約四千輛；旅館更是一家一家蓋，觀光局統計，早在前年底，全台飯店加上一般旅館的客房數已達十六．八萬間，再加民宿二．三萬餘間，就算中客不減、國際客千萬，以兩人一間、平均來台七天，每晚平均僅需九萬間房，早已潛藏供過於求的危機。

從去年底，中國就常針對我國總統大選嗆聲縮減中客，中客團數量則從今年五月出現降幅，六月跌破三十萬人次、較以往減約三成，但觀光局統計，今年一到七月整體來台國際旅客六二八萬餘人次，較去年其實成長七．九％，其中中客近二四一萬人次、也較去年同期多；但中客團縮減卻為何讓接中客團的旅行社、旅館、餐飲等業者哀鴻遍野？有業者坦言，因業者花錢搶進投資、削價競爭，「低價一條龍」惡化，雞蛋不僅在一個籃子裡，還被人掐在手裡。

有台東旅館業者指出，中客團湧進，台東民宿大增，甚至非法旅館也大發利市，今年新開業的中大型旅館就約八家，造成競價混戰。有一些租賃或貸款經營的業者，如果又是重度依賴中客團，難免陷入資金壓力。

中華民國觀光導遊協會理事黃冠中感慨指出，過去八年來雖然中客團蓬勃，但包含導遊、遊覽車司機的勞動條件與薪資卻越來越差；過去導遊出差費，一天可上看兩千元，但近年僅剩一天五百、八百元。有業者表示，購物店會事先「金援」旅行社，待中客來台後，旅行社將旅客帶到購物店消費，抽成補貼薪水，惡性循環下，觀光從業人員賺的不是合理觀光財，而是購物抽成。

政府要投300億補助 不如改善品質

一般客運業司機的月薪約四、五萬元，若跑中客團，司機不是賺到正常薪水，而是要帶客人購物抽佣，有時可達七、八萬元，中客團不來，佣金自然會降。

黃冠中指出，若低價一條龍壟斷的結構沒有被打破，政府要投入再多的錢去救觀光恐怕也沒用；政府表示將投三百億元救觀光，與其補助業者，不如拿這些錢改善旅遊品質、打造觀光亮點，自然能吸引觀光客來台。