低價一條龍不改 台灣觀光恐雪上加霜
〔記者甘芝萁、吳柏緯、劉濱銓、黃明堂、蘇金鳳、張軒哲、黃鐘山／綜合報導〕中國限縮中客團來台觀光，導致國內部分專營中客團業者受到衝擊。統計顯示，過去八年，中客團來台數成長，但國內可接待的旅行社四百家，其中僅百家有較頻繁的接待業務，旅館、遊覽車、導遊數量卻快速膨漲，不僅供過於求，更因中客低價團充斥，導致業者削價競爭；台灣觀光業為搶中客而出現「低價一條龍」的畸形發展危機，在中客縮減的現實下浮出檯面。
相關行業過度膨漲 發展供過於求
據統計，目前可接待中客來台的旅行社共約四百家，但其中僅百家有較頻繁的中客團接待業務，造成少數業者從接客到住宿、餐飲、購物等一條龍壟斷經營。但專營中客團的遊覽車，八年內就增約四千輛；旅館更是一家一家蓋，觀光局統計，早在前年底，全台飯店加上一般旅館的客房數已達十六．八萬間，再加民宿二．三萬餘間，就算中客不減、國際客千萬，以兩人一間、平均來台七天，每晚平均僅需九萬間房，早已潛藏供過於求的危機。
從去年底，中國就常針對我國總統大選嗆聲縮減中客，中客團數量則從今年五月出現降幅，六月跌破三十萬人次、較以往減約三成，但觀光局統計，今年一到七月整體來台國際旅客六二八萬餘人次，較去年其實成長七．九％，其中中客近二四一萬人次、也較去年同期多；但中客團縮減卻為何讓接中客團的旅行社、旅館、餐飲等業者哀鴻遍野？有業者坦言，因業者花錢搶進投資、削價競爭，「低價一條龍」惡化，雞蛋不僅在一個籃子裡，還被人掐在手裡。
有台東旅館業者指出，中客團湧進，台東民宿大增，甚至非法旅館也大發利市，今年新開業的中大型旅館就約八家，造成競價混戰。有一些租賃或貸款經營的業者，如果又是重度依賴中客團，難免陷入資金壓力。
中華民國觀光導遊協會理事黃冠中感慨指出，過去八年來雖然中客團蓬勃，但包含導遊、遊覽車司機的勞動條件與薪資卻越來越差；過去導遊出差費，一天可上看兩千元，但近年僅剩一天五百、八百元。有業者表示，購物店會事先「金援」旅行社，待中客來台後，旅行社將旅客帶到購物店消費，抽成補貼薪水，惡性循環下，觀光從業人員賺的不是合理觀光財，而是購物抽成。
政府要投300億補助 不如改善品質
一般客運業司機的月薪約四、五萬元，若跑中客團，司機不是賺到正常薪水，而是要帶客人購物抽佣，有時可達七、八萬元，中客團不來，佣金自然會降。
黃冠中指出，若低價一條龍壟斷的結構沒有被打破，政府要投入再多的錢去救觀光恐怕也沒用；政府表示將投三百億元救觀光，與其補助業者，不如拿這些錢改善旅遊品質、打造觀光亮點，自然能吸引觀光客來台。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 希拉蕊步履蹣跚影像 大選投變數
- 破紀錄！我國拔河隊囊括世界盃女子組6金大滿貫
- 《愛肝加油站》皮膚搔癢 大多與肝臟無直接關係
- 天津代理書記 黃興國落馬
- 【小檔案】國防大學復興崗校區
- 鏗鏘集》「戰勝國」與轉型正義
- 彰化又見毒狗 3流浪狗口吐白沫亡
- 男車上藏毒 遇檢發抖露餡
- 豔窟中秋搶客 買春打8折
- 影片曝光 希拉蕊離開911儀式後搖晃腳軟
- 觀光業者喊「要釣竿」 綠議員：前提是魚在活水
- 濱崎步2度離婚 掰了美籍嫩夫
- 羅東鎮農會百歲 推廣在地食材
- 少女遭性侵主動傳讚？ 乾爹無罪
- 中國戰備儲油量 高達4億桶
- 去年遭拒入》柯文哲、吳思瑤 昨變運動會貴賓
- 龍騰斷橋南斷橋 舊山線新亮點
- 中俄今起南海軍演
- 〈熱門族群〉新手機接連問世 晶圓代工業績超補
- 祝融廢墟 文昌國小舊宿舍變公園
- 《無解的心結》胡瓜傷寇桑最深 探病無門空留錯愕
- 〈50 Plus〉你想老在哪裡
- 基隆連兩週淨海 又見軟絲產卵
- 自由廣場》賭博業史上最慘痛的投資
- 〈台股青紅燈〉虎頭蛇尾的中信搶親記
- 中國需求孔急 煤將捲土重來
- 自由廣場》兆豐案的幾個奇怪發展
- 〈有話職說〉拒絕幫忙同事，慢一點說
- 《中日對照讀新聞》ポケモン効果？東尋坊の自殺者ゼロに 寶可夢效應？東尋坊自殺者歸零
- 把妹爭風吃醋變大亂鬥 10人鬥毆2受傷
- 艾瑪史東威尼斯封后 叩關奧斯卡
- 10條單向兩車道內側道 試辦行駛機車
- 詩人李敏勇新作 捐台南市圖典藏
- 〈熱門族群〉聚酯絲廠8月營收不好看 長期有靠山
- 納執政直轄市長 府院黨新增溝通平台
- 惠風和暢 國人免費故宮賞摺扇
- 行銷活動消費911 美商家被砲轟
- 《淚崩》江蕙悲慟謝大恩人 許富凱立志榮耀恩師
- 中客愛帶大量現金 溫哥華機場3年沒收3億
- 50人依法休假 不影響台鐵中秋疏運
標題：低價一條龍不改 台灣觀光恐雪上加霜
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email