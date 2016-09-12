海基會秋節聯誼 中國阻台商返台

2016-09-12

〔記者林良昇／台北報導〕海基會台商秋節聯誼將在台中舉行，由於中國官方對台商協會有高度影響力，為施壓新政府接受「九二共識」，三大台協會長將不會出席，甚至在上海台辦作梗下，本次上海台商登記回台參與聯誼會人數掛零，陸委會表示，相關台商都在邀請中，預計整體人數和台商端午聯誼相比不會少。

陸委會：人數不會比端午少

海基會今將召開董監事會，選出新政府首任海基會董事長田弘茂，緊接著的重頭戲就是在十四日舉辦的大陸台商秋節聯誼，田弘茂將南下台中參訪，並和台商進行座談和晚宴，這是田弘茂上任後首次參與台商聯誼活動，與台商間的互動備受矚目。

據了解，在北京強力介入下，上海、北京、廣州三大台商協會會長均不會出席，而全國台灣同胞企業投資聯誼會（台企聯）會長王屏生則表態會出席，將對政府「建言」；一般預料，王屏生將會再提「九二共識」施壓蔡政府。

相關人士表示，中國各省市台商協會組織會長雖是台商，但台辦都有安插人員進入，現任台企聯秘書長程金中就是前國台辦交流局長，前任秘書長何世忠也是前國台辦經濟局長，代表北京有高度影響力，上次台商端午聯誼，在上海、廣州等地的台商，就有人受「波及」無法回台，讓部分台商十分尷尬。

相關人士透露，各省市台辦的施壓力度不同，不同省市有不同交代，上海雖剛與台北辦完雙城論壇，但本次上海台辦給台商協會的壓力為所有台協之最，本次上海台商報名參加秋節聯誼的人數掛零，大多以在當地有活動為由婉拒，不回台灣過中秋節。

三大台協會長缺席 上海台商掛零

對於台商秋節聯誼參加狀況，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，相關台商都在邀請中，參加人數和上次台商端午聯誼相比「不會少」，相關台協會長雖可能不出席，但仍有顧問、前會長、榮譽會長會參加，人數沒有拉警報，也會密切觀察。

此外，國民黨將在十三日舉行「台商中秋節回家送暖」茶會，台企聯榮譽會長張漢文、王屏生等兩百位台商將出席並與國民黨主席洪秀柱會面。