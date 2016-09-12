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蔡今視導國軍 將談強化裝備

2016-09-12

〔記者羅添斌、洪定宏／綜合報導〕中秋節將至，蔡英文總統今將到桃園陸戰隊六十六旅、新竹陸軍裝甲五四二旅進行秋節慰勉，並會針對強化陸戰隊裝備戰力及加快官兵個人裝備更新發表談話。

在陸戰隊六十六旅部分，據指出，蔡總統將視導官兵戰鬥體適能和綜合格鬥訓練相關演練，六十六旅還將展示AAV7兩棲突擊車、紅雀無人機等裝備；在陸軍裝甲五四二旅，軍方則將展示一般官兵個人戰鬥裝備和特戰個人戰鬥裝備，總統將在五四二旅對官兵精神講話，與官兵共進午餐及頒發加菜金。

蔡總統日前在視導漢光演習時表示，國軍的裝備更新，應該可以再快一點，她保證今年開始，國防部會將單兵裝備的提升，作為優先施政項目之一。不過，軍方對單兵裝備換裝的速度並不如預期，預料總統今天在看完相關裝備展示後，會對此再次發表談話，力求改善官兵個人裝備。

戰車翻覆殉職官兵公祭 蔡頒旌忠狀

此外，陸軍八軍團五六四旅月前發生戰車翻覆意外，四位官士兵因公殉職，家屬昨為他們舉行聯合公祭，蔡總統也到場弔唁，並頒發旌忠狀，四位官士兵獲追晉官階，並以國旗覆棺，入祀忠烈祠。

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