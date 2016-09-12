軍事採購考量 人命列最優先
記者羅添斌／特稿
在國家財政不如以往的情形下，國防預算只能微幅成長，連帶的也讓三軍的軍事裝備採購案無法一次滿足，軍種之間要彼此搶預算，單一軍種內部也要列出自家計畫優先順序，但在監委調查空軍AT-3教練機失事及定位信標機採購案中，軍方看待軍事採購建案優先順序，卻凸顯軍方內部長期存在的「階級文化」。
在調查報告中，空軍向監委坦承，換裝新式定位信標機的順序，是以「作戰任務及飛離飛航情報區機種為優先、訓練任務次之及未來可用年限等因素」來評量，也就是主力戰機優於教練機，AT-3教練機已面臨汰除，可用年限不多，自然不在優先更新的對象之列。
監委則要求軍方省思，AT-3型機是空軍官校使用率極高的機種，訓練空域多在山區，受訓學員又多半尚未熟飛，配賦具406MHz自動發報的信標機更是迫切。
空軍早期有「不三不四不成軍」的升遷文化，也就是空軍首長大多出身自三聯隊（台中清泉崗）及四聯隊（嘉義），這個傳統近年來雖已被打破，但飛過戰鬥機的飛行員，在空軍的發展還是比運輸機飛行員來得好；空軍上下沒有人會承認一件事，那就是在軍事採購上，大都以戰鬥機部隊的需求為優先，運輸機及教練機單位次之，但這種氛圍的確存在。
空軍各型機定位信標機更新計畫稍告一段落，C130型運輸機則是空軍下階段要處理的標的。在軍方現有的十九架C130運輸機中，有十二架是在一九八六年底就已在台服役，服役已達三十年之久，C130任務吃重，每日奔波在本島外島之間，起降次數頻繁，美方已向我空軍提出警告，C130機可能面臨機體疲勞的問題，必須及早加以解決。
面對問題，不可視而不見，類似漠視國際衛星搜救組織通報的事不應重演。軍事採購雖有作戰任務等優先順序考量，但如涉及機體安全，就攸關機組人員及乘員的生命安全，絕不可輕忽。
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標題：軍事採購考量 人命列最優先
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