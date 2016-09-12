失事8天．亡羊補牢》AT3定位失準 軍方調撥IDF信標機

2016-09-12

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍AT-3教練機在去年九月失事墜毀，根據監委調查報告，空軍已於去年完成IDF、AT-3、S-70及EC-225等四型機換裝SARBE6-406G定位信標機，至於F-16、F-5、C-130、E-2、T-34及幻象兩千等六型機，則將採購新型定位信標機，預定在今年九月至十二月陸續換裝。

仍有F-16六型機今年陸續換裝

空軍AT-3教練機在去年九月失事，立法院外交及國防委員會去年底在審查國防部今年度預算時做出決議，要求空軍儘早完成具發送406兆赫訊號源功能的SARBE6-406G定位信標機採購案，並配給所有AT-3教練機使用，以維護機隊安全。

根據國防部在已送交立法院的明年度預算書中說明指出，AT-3機原規劃於一○五年採購一一五套SARBE6-406G定位信標機，以替換現有裝備，已提前於一○四年九月卅日（AT-3機失事後八天）調撥ＩＤＦ戰機份的七十套定位信標機給AT-3機使用，並於今年五月補充採購七十套SARBE6-406G信標機予ＩＤＦ機隊。

預算報告指出，目前AT-3機獲撥的求生無線電裝備，採「團裝管理、個裝使用及滿足戰演訓需求」的原則，以有效支援機隊需要，提升搜救成效。