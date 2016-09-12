| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
 首頁 > 焦點

失事8天．亡羊補牢》AT3定位失準 軍方調撥IDF信標機

2016-09-12

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍AT-3教練機在去年九月失事墜毀，根據監委調查報告，空軍已於去年完成IDF、AT-3、S-70及EC-225等四型機換裝SARBE6-406G定位信標機，至於F-16、F-5、C-130、E-2、T-34及幻象兩千等六型機，則將採購新型定位信標機，預定在今年九月至十二月陸續換裝。

仍有F-16六型機今年陸續換裝

空軍AT-3教練機在去年九月失事，立法院外交及國防委員會去年底在審查國防部今年度預算時做出決議，要求空軍儘早完成具發送406兆赫訊號源功能的SARBE6-406G定位信標機採購案，並配給所有AT-3教練機使用，以維護機隊安全。

根據國防部在已送交立法院的明年度預算書中說明指出，AT-3機原規劃於一○五年採購一一五套SARBE6-406G定位信標機，以替換現有裝備，已提前於一○四年九月卅日（AT-3機失事後八天）調撥ＩＤＦ戰機份的七十套定位信標機給AT-3機使用，並於今年五月補充採購七十套SARBE6-406G信標機予ＩＤＦ機隊。

預算報告指出，目前AT-3機獲撥的求生無線電裝備，採「團裝管理、個裝使用及滿足戰演訓需求」的原則，以有效支援機隊需要，提升搜救成效。

廣告
  • 空軍AT-3教練機在去年九月廿二日失事墜毀在南投馬博拉斯山區，軍方陸空大搜救，四天後才找到飛官遺體及機骸。圖為當時CH-47直升機載運搜救人員情形。（軍聞社資料照）

    空軍AT-3教練機在去年九月廿二日失事墜毀在南投馬博拉斯山區，軍方陸空大搜救，四天後才找到飛官遺體及機骸。圖為當時CH-47直升機載運搜救人員情形。（軍聞社資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：失事8天．亡羊補牢》AT3定位失準 軍方調撥IDF信標機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.