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售不良軍備 美方賠我6千萬

2016-09-12

〔記者羅添斌／台北報導〕監委調查空軍AT-3教練機失事及定位信標機更新延誤案，還意外發現案外案，空軍在採購SARBE6-406G型信標機之前，還曾經向美採購一款AN/URT-44型信標機配發給各空軍部隊使用，但沒有想到AN/URT-44信標機的失效率太高，根本發揮不了作用，逼得空軍向美方退貨，並且循軍售模式向美國政府索賠。

AN/URT-44信標機失效率高

根據監委最新公佈的調查報告指出，空軍AN/URT-44經確認品質不佳，已獲美軍「全額洽賠」，計一八七萬五○九四．九二美元（約六千萬台幣），美軍已於今年第一季完成帳務沖銷，待國軍辦理退還繳庫作業。

空軍AT-3教練機在去年九月廿二日失事墜毀，四天後才找到飛官遺體及機骸，事件凸顯AT-3機欠缺效能佳的個人定位信標機。監委針對此案的調查報告已經出爐。

調查報告指出，國際衛星搜救組織是在九十八年二月關閉121.5、243MHz等類比頻道，移頻至406MHz衛星搜救頻道，空軍則是在同年的三月起成立專案小組，辦理評估、研析等作業，研擬採購可由國際衛星搜救組織傳送遇險信號的裝備。

另購SARBE6-406G因應

報告中引述軍方說法表示，由於全案需待各型機原廠發布構改命令（任何裝備擬加裝於飛機上，均須獲原廠時限技令同意，始可為之），軍方因此決議以AN/URT-44（發報頻率為121.5、243、406MHz，但無法通話）換裝，但因該裝備在一○三年的失效率過高，經循軍售模式向美政府洽賠，一○三年八月中旬則採購SARBE6-406G（通話及發報頻率同為121.5、243、406MHz）先行因應補充。

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