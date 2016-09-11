蔡辰威辭意堅 田協暫不改選
2016-09-11
〔記者卓佳萍／台北報導〕田徑協會理事長蔡辰威因不滿近來單項運動協會遭外界污名化，前天拋出辭職震撼彈，據悉，他已遞交書面辭呈，辭意甚堅，田協預計在十三日召開臨時理事會，田協副理事長朱文慶表示，將全力慰留。
擬由三位副理事長擇一代理
蔡辰威理事長任期還有一年三個月，田協秘書長王景成透露，前天他和蔡辰威促膝深談，盼他打消辭意，有始有終將任期做好做滿，但蔡辰威並未鬆口。據了解，蔡辰威去意已決，田協目前有三位副理事長，若蔡辰威辭職，將由其中一人擔任代理，不會進行改選。
中華奧會主席林鴻道透露，近日外界對單項協會的批評讓蔡辰威感到非常委屈，也是他萌生辭意的主因，「理監事一定要全力慰留，但身為朋友的我只能勸他再想想。」
六十四歲的蔡辰威曾任中華奧會主席，在擔任田協理事長六年多任期中出錢出力，台灣田徑在國際舞台也有不少突破，包含「鉛球王子」張銘煌在二○一二年倫敦奧運晉級十二強決賽，楊俊翰也在二○一四年南京青奧兩百公尺奪銅，今年里約奧運更有七人取得奧運門票。
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