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秘書長公開徵選 單項協會多表贊同

2016-09-11

〔記者卓佳萍／台北報導〕根據人民團體法規定，單項運動協會理事長任期一屆四年，可連任一次，秘書長則沒有任期限制，被外界冠上「萬年」秘書長之名。

昨日體育運動發展論壇中討論到秘書長公開徵選可行性，射箭協會秘書長陳彥霖舉雙手贊成，她說：「當然可行啊！」

根據人團法，秘書長是由理事長指派，但必須由理監事會通過，一切符合法令，三十五歲的陳彥霖在射箭協會服務九年，擔任秘書長二年，她認為公開徵選秘書長是可行的，「相信能找到具備熱忱、外語能力的優秀人才。」她樂於接受挑戰，有衝突才有改變，也希望有更多年輕力量加入他們。

壘球協會秘書長張家興同樣持開放態度，他表示，外界不理解協會運轉模式，雖然有政府補助，但每年補助經費有限，協會行政人員、秘書長薪水都是理事長自掏腰包，「歡迎大家來挑戰協會事務，但會不會來了才發現，原來要出這麼多錢。」

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  • 針對單項運動協會秘書長開放公開徵選，射箭協會秘書長陳彥霖舉雙手贊成。（記者卓佳萍攝）

    針對單項運動協會秘書長開放公開徵選，射箭協會秘書長陳彥霖舉雙手贊成。（記者卓佳萍攝）

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