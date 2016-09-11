論壇聚焦奧亞運 基層教練不以為然

2016-09-11

〔記者林岳甫／台北報導〕二○一六體育運動發展論壇全盤檢討里約奧運以及未來策進措施，期許在二○一八年亞運、二○二○年奧運能先打造更好的體育環境，讓選手能在國際舞台發光發熱，但基層教練對此次會議內容相當不以為然。

論壇以遴選機制、培訓體系、運作機制、單項協會組織與功能強化到獎勵金制度進行討論，眾多協會人士與官員們洋洋灑灑討論改革方向。

因「人」選訓 屢屢出包癥結

有網球基層教練私下透露，制度本身沒問題，但因「人」經常都在爭名利，才是十幾年來選訓屢屢出包的最大癥結，官員們必須有所體認，往後才有辦法解決問題，否則兩年後亞運選訓一定還是會出問題。

籲教育部 注意基層發展

這名教練認為，論壇聚焦在奧運與亞運上是一大敗筆，他強調台灣運動基石是基層，選手得從小開始培養，但這次會議焦點放在亞運與奧運如此高層級賽事，試問誰替基層選手與教練設想？其餘關心台灣體育的人士也呼籲教育部應注意基層的發展。

體育署長何卓飛表示，未來會陸續邀集基層人士討論，且往後體育署制定相關政策，都歡迎各界人士表達意見，讓體壇變得更好。