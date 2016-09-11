排球國手黃培閎看協會改革…「如果沒進步 就換人做做看」
2016-09-11
〔記者卓佳萍／台北報導〕「如果沒有進步，就換人做做看吧！」排球國手黃培閎談到近期推動單項協會改革，他講出心中想法，他肯定協會努力，但同一批人做了二十多年，希望有新的力量注入。
黃肯定協會努力 但盼新力量注入
台灣男排正在備戰亞洲盃，「光頭神舉」黃培閎提到，球隊與一名體能訓練師長期合作，希望能延續下去，詢問體育署可行性，體育署回覆要請協會發公文，最後卻被協會打槍，「協會請我們跟國訓中心體能訓練師配合，但這樣還要重新適應，感覺協會並不關心大家需求，也沒有扮演好後勤角色。」
這種氛圍是否影響到士氣，黃培閎表示，大家只是沒有說出來，每個人心裡多少有共同想法。
排協：誰有興趣 明天即可來交接
排協秘書長章金榮則表示，協會內的幹部也有相同看法，誰有興趣明天即可來交接！
國家隊發生的點點滴滴，替男排拍攝紀錄片的導演張祐銓都看在眼裡，他提出協會改革方向之一，必須將企業排球聯賽職業化，「我們需要一個完整的職業聯賽舞台，這不該是一個被妖魔化的概念，而是讓選手、教練們得以延續職業生涯的產業思維。」
排球協會與企業主推動企聯十二年，張祐銓認為，整個環境沒有變好，「協會不敢把餅做大，是不是怕贊助商進來，選手就不聽話了？」他希望，台灣能向亞洲日本、南韓看齊，因制度健全化，讓選手沒有後顧之憂。
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