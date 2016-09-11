焦點評論／清倉換水 署長必須離開

2016-09-11

記者鄒景雯／特稿

體育署長何卓飛為何已到了該離開的時候？這無關功成身退、或是引咎辭職的論辯，而是一個環境如果維持現狀太久，而一個主官在崗位上待了相當時日後，卻只能繼續現狀的停滯，那麼清倉換水的時機就屆臨了。

我們國家主管體育與運動事務的最高機關，從一九九七年開始就是部會層級的體委會，這在當時是回應社會各界長期要求政府重視競技的呼籲，但是在二○一三年元月實施的組織改造中，體委會竟被降級為三級機關的體育署，整併於教育部之下，與國際的主要趨勢背道而馳。

組改，反映的是一個菁英治理的重心，何卓飛正是在舊政府這樣的為政脈絡下所找來的人。當政黨輪替、新政府強調體育的生根培育與經費投入，甚至視為是團結台灣、凝聚集體意志的黏著劑時，體育的政策定位顯然已進入到不同的層次，需要具備超越性認識、熱情與做事方法的新人來接手，才比較知道該如何開創新氣象。

長年以來的各單項協會，其實是體育界的一「黨」專政，由於幾乎從來沒有輪替過，於是自然形成牢不可破的共生結構、封閉組織，這種團體的特徵是特定人把持、成員不流通、財務不透明，這些都是導致腐敗、分贓的要素，請問如何能與標榜陽光、健康、專業、科學、現代、競爭的體育概念搭得上邊？

尤其，體育署、或者說過去的體委會，這些主管體育政策的公務員，與這些單項協會乃至選手之間的關係，照理是選手本位優於一切，並透過掌控預算這項政策工具，去督促協會發揮促進選手福利與權益的功能才對。絕不是如同現在，看著選手與協會對衝，無計可施，署長忙著慰留協會理事長，如喪考妣。如此不平衡的關係，難免啟人疑竇，究竟是協會重要，還是選手重要？

其實，大家都知道，只要把協會開放出來，社會上一堆人想要去奉獻與服務，如果真的這麼委屈，蔡辰威呼籲各協會理事長跟進走人時，怎麼大家都眷戀得不得了？光問這點，還不知道是非曲直到底如何嗎？