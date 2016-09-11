被批不適任 何卓飛：不會請辭
2016-09-11
〔記者林岳甫／台北報導〕田徑協會理事長蔡辰威前天拋出請辭震撼彈，還呼籲所有單項運動協會跟進，體育署長何卓飛也被立委點名必須為近來的體壇紛擾下台負責。
教長：暫無換人考量
教育部長潘文忠昨出席體育運動發展論壇時強調，現在暫無換人考量，眼前任務是要改革體壇制度並解決現有問題。何卓飛也表示，目前未收到任何指示和通知，也不會請辭下台，仍會繼續為台灣體育努力。
原本主管體育事務的體委會在政府組織改造後走入歷史，於二○一三年併入教育部降格為體育署，由何卓飛擔任首任署長至今。
體育署本屆里約奧運開出三金、二銀、一銅的支票無法兌現，單項協會又屢屢與選手出現爭議，讓何卓飛成為眾矢之的，他說：「對於各種指責，我會尊重並接受，但身為事務官，並不會對職位有所眷戀，完全聽從長官指示，往後我會繼續為體育界努力，多做些事情來改善目前所遇到的問題。」
潘文忠則表示，教育部與體育署會針對制度進行檢討並做出改革，「當前最重要任務是如何具體改革體壇，且我相信以何署長如此熱愛體育的心，絕對能全力以赴，凝聚更多力量推動改革。」
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