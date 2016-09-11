處理協會選手紛爭 體育署擬設仲裁小組
2016-09-11
教長：明年體育預算 將增15億元
〔記者卓佳萍／台北報導〕二○一六體育運動發展論壇昨天在劍潭活動中心舉行，教育部長潘文忠宣布明年度體育預算將比今年增加十五億，較今年度提升十五％，里約奧運台灣代表團領隊陳士魁認為，預算若確認後，可以盡快著手二○一八年亞運與二○二○年東京奧運培訓工作，規劃出更完整計畫，創造更好成績。
里約奧運期間發生多起爭議事件，多數與單項協會制度相關，體育署策畫論壇開放各界討論，昨天針對五大方向包括選拔、訓練、比賽、輔導與獎勵制度的改革進行討論。
其中最受矚目的輔導單項協會組織功能強化，會中提出增設「體育仲裁小組」，由第三方代表組成，處理協會、選手紛爭，並嚴謹訂定仲裁小組成員遴選辦法，以做出最公平、公正的判決。
在協會財政透明化部份，體育署也研擬只要補助單項協會一年超過兩千萬元經費，必須要有會計師簽證。
規範協會組織 擬修法納親等迴避
至於為人詬病的協會理監事、秘書長組成，體育署長何卓飛表示，將研修國民體育法第八條，讓協會組織成員規範更嚴謹，加入親等迴避原則、提高團體會員比例與設置公益理事等，預計在十月二十日前辦理草案預告，十二月二十日前送立法院審議。
行政院體發會召集人張景森表示，小英政府目標八年內國家體育預算倍增，他們正努力在提升預算比率，今年提升十五％，已超出成長幅度，未來希望向日本看齊，爭取到政府總預算的二％當作體育經費。
若經費上許可，國訓中心執行長邱炳坤表示，可以編列亞、奧運後勤飲食支援，帶領廚師、食材出國，效仿日本、新加坡等國，提升照顧選手機制。
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