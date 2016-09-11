火燒車駕駛要自殺 家人曾電阻

2016-09-11

〔記者鄭淑婷、余瑞仁、周敏鴻／桃園報導〕中國遼寧旅行團火燒車釀成廿六人死亡案，桃園地檢署昨天偵結，認定遊覽車司機蘇明成自認司法不公而預謀縱火自焚。檢方調出影像、還原通聯內容，發現他先在嘉義市變裝購買汽油，事先也向家人透露自殺念頭，蘇的家人在十七日、十九日連打卅二通電話勸阻他輕生。蘇明成生前接了女兒的最後來電，終究仍於國道二號上淋汽油自焚。

兩官司被判刑 怨司法不公

檢方指蘇十九日駕車前先飲酒壯膽，行車途中在駕駛座潑灑汽油縱火自焚，造成導遊與旅客廿五人無辜陪葬，昨天將蘇明成列為殺人、公共危險罪嫌被告，但因為他已死亡，以不起訴處分。

蘇明成一○二年在花蓮被控酒後性侵女導遊，被判刑五年，一○三年一月酒後與導遊在劍湖山樂園互毆被控傷害，二審被判拘役廿五日定讞，他自認司法明顯不公。此外，蘇明成今年五月十四日酒後與導遊發生推擠，被公司停止接團及減薪處分，多重打擊造成他萌生自殺念頭。

變裝買汽油 預謀縱火自焚

蘇明成七月十二日接中客團，十四日傍晚在嘉義市博愛路信義加油站為遊覽車加油，停放車輛後，變裝換穿淺色上衣並戴著迷彩帽，持白色空油桶至中興路的順力加油站購買八．三六公升的九二無鉛汽油，再以六百西西的寶特瓶分裝、帶到遊覽車上。

蘇明成十五日晚間搭載旅行團抵高雄，當晚返回岡山區家中夜宿，蘇明成女兒次日早上送他離開時特別喊話：「爸爸，你要回來喔！」

檢方統計，七月十七日蘇明成的姊姊、妻女、外甥密集打了廿三通電話開導蘇明成，通話時間長達一二五五秒（約廿一分鐘），蘇姊當晚另傳簡訊安慰：「你千萬不要想不開，…你不是很愛你們家三個小孩嗎？不要讓他們抬不起頭來…。」

全家密集勸阻 通聯全揭露

七月十九日上午，蘇姊及妻女又與蘇明成密集通話六次，蘇妻還要他交出遊覽車鑰匙。而蘇於近中午時與姊姊二度通電話，因此漏接導遊來電，造成出車延誤，公司總經理林靖樺二度飆罵：「不想做就滾蛋！」之後，車行於國道上女兒又來電安慰勸阻，但親情的力量已喚不回蘇明成。

蘇明成姊姊、妻子案發後一度否認知情，但火燒車發生後當日下午，蘇姊曾誤撥蘇明成手機轉入語音信箱，眾人討論案情的對話全都錄下，反而變成檢方的證據。此外，案發後蘇姊刪除簡訊，檢方將手機送到刑事局還原這封關鍵簡訊，家屬才終於向檢方坦承蘇一心尋短，家屬阻止無效。