北市精華地 多在液化高潛勢區
北市6成區域 列中高度區
〔記者黃建豪、徐義平／台北報導〕台北市政府昨公布土壤液化潛勢圖，代表高度液化潛勢區的紅色區塊遍布全市，北市共二十六．一％屬於中、高度潛勢區，包括台北一○一、市政府、台北車站、台大醫院、新光摩天大樓、大巨蛋等多數指標建物或精華地段；若扣除山坡地，等於近六成區域皆位於中、高度潛勢區。
經濟部三月公布北市在內的八縣市土壤液化潛勢圖，比例尺為一萬二五○○分之一，以公共工程鑽孔資料為主；北市昨公布版本則加入民間數據，比例尺為五千分之一；但兩版本有所出入，中央版顯示台北一○一、總統蔡英文敦化南路二段私宅等位於中、低度潛勢區，北市版則顯示為高度潛勢區。北市府說明，兩版本無法直接比較，但中央版在信義、松山區的資料較薄弱，北市版則較精細。
101、市政府、北車 都在紅區
北市府收集公共工程及私有建案鑽孔資料，並設定六級震度情境做土壤液化模擬，繪製出比例尺五千分之一的圖，依土壤液化程度分為高、中、低、無四等級，另有因精度不足暫未歸類部分。
北市工務局表示，北市五十六．四％為山坡地，因不具土壤液化問題不列入；另四十五．六％區域，高度潛勢區占十七．四％、中度占八．七％、低度占一．五％、無液化區占三．五％；其餘十四．五％精度不足，包括社子島、關渡平原、松山機場等。
根據土壤液化潛勢圖，北市精華地段與指標性建物大多位於中、高度液化潛勢區，如西門町、公館鬧區、新光摩天大樓、台大醫院、台北車站、台北一○一、大巨蛋工地等，等於東、西雙塔均處於高度潛勢區；此外，每坪二○○萬元的豪宅也有五處屬於高度潛勢區，包括元大栢悅、仁愛吾疆、仁愛一品、潤泰敦仁，帝寶則屬於中、高度潛勢區。
你家屬哪區 可上線直接查
北市工務局長彭振聲強調，土壤液化並非絕症，若將地震比喻為感冒，土壤液化就是流鼻水，感冒時才會發生，不會直接造成建築物破裂甚至人命傷亡，只會造成生活不便，如污水管線或電線斷裂等。工務局表示，北市精華地段多處高度潛勢區，但還是會進行開發，因為可靠建築工法克服問題。
北市土壤液化潛勢查詢系統已上線（http://soil2.taipei/），民眾可依液化區分級進行查詢，也可直接以地號、住址查詢，了解自家是否為中、高度潛勢區。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 綜藝教父黃義雄驚傳逝世 江蕙哀痛送恩人
- 黃興國被查 震撼兩岸政壇
- 越戰經典照 臉書不禁了
- 《觀察筆記》天下第一軍
- 〈幸福補習班〉出軌情人 心裡有詭
- 畢書盡開示陳彥允 動口又動手
- 擴大領先 希拉蕊還要加把勁
- 自由廣場》軍公教就是這樣被污名化的
- 十全果菜市場拆遷 正反各說各話
- 這個攝影師看不見 用「心」紀錄帕運
- 日明治維新向英學 郵政發達
- 《大福彩》 頭獎摃龜
- 被退學、被資遣… 林大涵:直到第三次失敗 才覺得學到很多
- 〈情字這條路〉不合則分 放手各自飛
- 【愛讀書】 《今日的佳餚》
- 為抓寶可夢 「好媽媽」酒駕恐罰9萬
- 新店都計通檢 左岸部分土地建社宅
- 世界盃女子棒球賽》1分惜敗加國 我今拚季軍
- 兆豐案 政院要求立即對蔡友才求償
- 蘇家理賠金將被追回 面臨求償官司
- 研究客家文化有成 美教授獲表揚
- 美俄敲定敘利亞停火 聯手轉戰IS
- 中秋國假若遇颱風假 補休不會多1天
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 私主張 生命清單
- 第7例境外移入茲卡 星籍女學生被隔離
- 社福團體秋節禮盒 今年小有成長
- 紅十字會探訪 維冠災民洪家益展現樂觀
- 中客團火燒車事件簿
- 不甩豬哥亮開刀抗癌 謝金燕馬尼拉復工淘金
- 黑田辦到了 廣島央聯封王
- 世界盃室外拔河賽》U23女子500公斤╱「拔」得頭籌 台灣奪金
- 芋頭餡防腐劑超標 續追上游來源
- 歷史早已定位 柯：當總統也不會超越
- 一生
- 異色童話館 憂鬱王子
- 肺炎導致腎衰竭辭世 黃義雄來不及交代後事
- 大學博覽會 溫柔敦厚中文系
- 微小說 蜜語
- 再見瓦城威尼斯奪獎 趙德胤:感謝台灣栽培
標題：北市精華地 多在液化高潛勢區
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email