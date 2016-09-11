北市精華地 多在液化高潛勢區

2016-09-11

北市6成區域 列中高度區

〔記者黃建豪、徐義平／台北報導〕台北市政府昨公布土壤液化潛勢圖，代表高度液化潛勢區的紅色區塊遍布全市，北市共二十六．一％屬於中、高度潛勢區，包括台北一○一、市政府、台北車站、台大醫院、新光摩天大樓、大巨蛋等多數指標建物或精華地段；若扣除山坡地，等於近六成區域皆位於中、高度潛勢區。

經濟部三月公布北市在內的八縣市土壤液化潛勢圖，比例尺為一萬二五○○分之一，以公共工程鑽孔資料為主；北市昨公布版本則加入民間數據，比例尺為五千分之一；但兩版本有所出入，中央版顯示台北一○一、總統蔡英文敦化南路二段私宅等位於中、低度潛勢區，北市版則顯示為高度潛勢區。北市府說明，兩版本無法直接比較，但中央版在信義、松山區的資料較薄弱，北市版則較精細。

101、市政府、北車 都在紅區

北市府收集公共工程及私有建案鑽孔資料，並設定六級震度情境做土壤液化模擬，繪製出比例尺五千分之一的圖，依土壤液化程度分為高、中、低、無四等級，另有因精度不足暫未歸類部分。

北市工務局表示，北市五十六．四％為山坡地，因不具土壤液化問題不列入；另四十五．六％區域，高度潛勢區占十七．四％、中度占八．七％、低度占一．五％、無液化區占三．五％；其餘十四．五％精度不足，包括社子島、關渡平原、松山機場等。

根據土壤液化潛勢圖，北市精華地段與指標性建物大多位於中、高度液化潛勢區，如西門町、公館鬧區、新光摩天大樓、台大醫院、台北車站、台北一○一、大巨蛋工地等，等於東、西雙塔均處於高度潛勢區；此外，每坪二○○萬元的豪宅也有五處屬於高度潛勢區，包括元大栢悅、仁愛吾疆、仁愛一品、潤泰敦仁，帝寶則屬於中、高度潛勢區。

你家屬哪區 可上線直接查

北市工務局長彭振聲強調，土壤液化並非絕症，若將地震比喻為感冒，土壤液化就是流鼻水，感冒時才會發生，不會直接造成建築物破裂甚至人命傷亡，只會造成生活不便，如污水管線或電線斷裂等。工務局表示，北市精華地段多處高度潛勢區，但還是會進行開發，因為可靠建築工法克服問題。

北市土壤液化潛勢查詢系統已上線（http://soil2.taipei/），民眾可依液化區分級進行查詢，也可直接以地號、住址查詢，了解自家是否為中、高度潛勢區。