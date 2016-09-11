麥肯：美亞太戰略 台扮演重要角色

2016-09-11

〔駐美特派員曹郁芬／華府九日報導〕美國參議院軍事委員會主席麥肯今天在傳統基金會演說時表示，台灣是一個民主國家，他今年曾在選後到台灣拜訪蔡英文總統，蔡的當選主要是經濟因素，另外一個原因是台灣人民希望與中國維持友好關係的同時，要尊重台灣的獨立。麥肯曾於今年六月五日率團訪台。

批中國以貿易為武器 威脅鄰邦

麥肯今天以美國的亞太政策為題發表演講。他在回答問題時說，台灣在美國的亞太戰略中當然有重要角色，這也是下一任總統應該在美國的盟邦政策中說明的，大家知道，台灣關係法來自國會，不是來自總統的立法，國會對於一個自由台灣的支持仍然強勁。

對於北韓再度進行核試，麥肯表示，美國的核子保護傘仍然有效，他反對韓國和日本自行發展核武，因為擔心會造成核擴散。解決北韓問題的關鍵是中國，中國擔心北韓難民和兩韓統一都是藉口，真正的動機是希望北韓做為中國的衛星國家，附屬於中國。他也批評中國因反對南韓部署薩德飛彈防禦系統而威嚇、懲罰南韓，他說，這是南韓的主權，且薩德對中國沒有威脅。

麥肯演說時指出，美國希望打造一個以法規為基礎的亞洲，現在亞洲國家正面臨選擇，因為中國盡其所能阻撓一個以法規為基礎的亞洲，用自己日增的國力在干擾，以貿易為武器威脅鄰邦，與美國在區域內進行一場零和遊戲，把美國視為主要障礙，但認為美國正在衰落，而中國可取而代之的判斷絕對是錯誤的。

麥肯批評中國在南海的九段線主張不合法，不應拒絕聯合國海洋公約就南海做成的仲裁結果。他說，航行自由在美國立國的基因裡，美國絕對不會放棄。麥肯擔心中國會把黃岩島變成南海第三個軍事基地，對美國的盟邦菲律賓形成威脅，所以下一任美國總統應該要進行美國全球兵力部署的總檢討，例如增加在關島的攻擊潛艦，他去年在國會提出協助南海盟邦強化訓練的海事倡議，今年經費還要增加，顯見國會的支持。

雖然共和黨總統候選人川普和民主黨總統候選人希拉蕊都表示不支持跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ），共和黨籍的麥肯卻說，美國可對亞洲國家傳達的最強烈訊息就是，國會儘速批准ＴＰＰ做為對亞太再平衡政策的承諾，自由市場與貿易是行得通的，而美國是受益者。麥肯說，他支持黨的總統提名人，但不願評論川普是否適合做三軍統帥的問題。