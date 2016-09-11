立委邀達賴訪台 梅健華：支持宗教自由
2016-09-11
〔記者陳鈺馥／台北報導〕今日是九一一恐怖攻擊事件屆滿十五週年，美國在台協會（ＡＩＴ）處長梅健華昨出席「丹尼‧波爾音樂節」時，特為罹難者默哀一分鐘，強調要維護自由的信念；對於台灣立委邀請西藏精神領袖達賴喇嘛訪台，梅健華表示，美國立場是支持宗教自由。
出席音樂會 為九一一默哀
第十一屆「丹尼‧波爾音樂節」昨於台北客家主題公園舉行。已故華爾街日報記者丹尼‧波爾，在二○○二年調查採訪時，不幸遭巴基斯坦恐怖份子殺害。音樂節是為紀念他勇於追求言論自由的精神。
梅健華指出，十五年前自己住在華盛頓時，發生九一一恐怖攻擊事件，那一天是美國人心中永遠的痛，紐約雙子星大樓及五角大廈遭到攻擊，造成近三千人罹難，此事件影響美國外交政策很深。
梅健華說，活動希望推廣新聞自由、言論自由和普世價值，並傳達一個訊息，「無論你的宗教背景、信仰是什麼，大家都擁有人類共同價值，追求和平、平等的渴望。」
對於時代力量立委林昶佐、民進黨立委谷辣斯‧尤達卡日前至印度拜會達賴喇嘛，力邀達賴明年來台訪問一事。梅健華在會後受訪時說，「我們當然支持宗教自由。」
梅健華指出，從美國政府角度而言，支持宗教自由、信仰自由，這非常重要，是最主要的自由，也是屬於美國的價值。
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