聘馮明珠任顧問 北京故宮「統戰」

2016-09-11

馮稱日前北京演講時 才被邀請出任

〔記者楊媛婷／台北報導〕國立故宮博物院前院長馮明珠離職不到四個月，就擔任中國北京故宮研究院顧問，她卸任前忙著將「退職人員赴中管制年限」從三年降為三個月，遭質疑是濫用職權、為己謀利。馮明珠昨辯稱，她在九月六、七日受北京故宮邀請演講，北京故宮院長單霽翔邀她出任顧問，她是基於與各博物館分享卅八年的工作經驗才接受。

知情人士：非中國文化部 就能決定

但知情人士指出，北京故宮邀請馮明珠擔任顧問絕非臨時起意，「中國做事不會這麼即興，尤其是要聘請曾任台灣故宮院長之人擔任顧問」、「不是中國文化部等級就能做的決定，當然有政治意味。」

中國流亡作家余杰則表示，故宮在文化上有特殊象徵意義，「中共將故宮看成是與台灣血肉聯繫的重要紐帶，北京故宮聘馮明珠擔任顧問，是非常重要的統戰。」

對於外界質疑，馮明珠昨發表聲明回應，不過，聲明中稱台灣的國立故宮博物院為「台北故宮」，稱呼與過往任職時迥異。

昔向日本力爭國立 馮今稱台北故宮

馮明珠過去院長任內，都稱台灣的故宮為國立故宮博物院，甚至三年前故宮文物赴日展覽，因「國立」兩字神隱而鬧出風波，馮明珠都持強硬立場。

民進黨立委吳思瑤指出，從馮明珠的聲明就可看到馮的心態改變、捍衛故宮地位前後不一。吳思瑤也認為，馮明珠卸任前更改赴中年限作法，已違反公務員服務法第六條「不得藉職權圖利」的規定。

民進黨立委何欣純認為，北京故宮和我國故宮的侵權問題長年未解，馮明珠此刻接受北京故宮的顧問職，難道沒有利益衝突問題？兩次縮短年限的公文皆由馮明珠所發動，卻在聲明中說非她主控，實在荒謬！