聘馮明珠任顧問 北京故宮「統戰」
2016-09-11
馮稱日前北京演講時 才被邀請出任
〔記者楊媛婷／台北報導〕國立故宮博物院前院長馮明珠離職不到四個月，就擔任中國北京故宮研究院顧問，她卸任前忙著將「退職人員赴中管制年限」從三年降為三個月，遭質疑是濫用職權、為己謀利。馮明珠昨辯稱，她在九月六、七日受北京故宮邀請演講，北京故宮院長單霽翔邀她出任顧問，她是基於與各博物館分享卅八年的工作經驗才接受。
知情人士：非中國文化部 就能決定
但知情人士指出，北京故宮邀請馮明珠擔任顧問絕非臨時起意，「中國做事不會這麼即興，尤其是要聘請曾任台灣故宮院長之人擔任顧問」、「不是中國文化部等級就能做的決定，當然有政治意味。」
中國流亡作家余杰則表示，故宮在文化上有特殊象徵意義，「中共將故宮看成是與台灣血肉聯繫的重要紐帶，北京故宮聘馮明珠擔任顧問，是非常重要的統戰。」
對於外界質疑，馮明珠昨發表聲明回應，不過，聲明中稱台灣的國立故宮博物院為「台北故宮」，稱呼與過往任職時迥異。
昔向日本力爭國立 馮今稱台北故宮
馮明珠過去院長任內，都稱台灣的故宮為國立故宮博物院，甚至三年前故宮文物赴日展覽，因「國立」兩字神隱而鬧出風波，馮明珠都持強硬立場。
民進黨立委吳思瑤指出，從馮明珠的聲明就可看到馮的心態改變、捍衛故宮地位前後不一。吳思瑤也認為，馮明珠卸任前更改赴中年限作法，已違反公務員服務法第六條「不得藉職權圖利」的規定。
民進黨立委何欣純認為，北京故宮和我國故宮的侵權問題長年未解，馮明珠此刻接受北京故宮的顧問職，難道沒有利益衝突問題？兩次縮短年限的公文皆由馮明珠所發動，卻在聲明中說非她主控，實在荒謬！
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 綜藝教父黃義雄驚傳逝世 江蕙哀痛送恩人
- 黃興國被查 震撼兩岸政壇
- 除求助仲介 也可打1955
- 亞洲盃射箭賽／反曲弓男女團 台灣雙銀
- 〈生活停看聽〉婚宴契約 新人要看清
- 《大福彩》 頭獎摃龜
- 再見瓦城威尼斯奪獎 趙德胤:感謝台灣栽培
- 今鋒面遠離天氣轉穩定 未來莫蘭蒂恐變中颱
- 貓打疫苗恐致腫瘤 不打就違法 飼主好煎熬
- 這個攝影師看不見 用「心」紀錄帕運
- 台灣拔河隊 世界盃女子500公斤4連霸！
- 蕭新煌：政院魄力不夠 不了解政黨輪替
- 研究客家文化有成 美教授獲表揚
- 〈情字這條路〉不合則分 放手各自飛
- 柯文哲轟看病人可抽成 「健保」乾脆改為「醫保」
- 自由廣場》軍公教就是這樣被污名化的
- 大谷雙響砲 陽岱鋼有神快拜
- 兆豐銀董監全面改派 工會促換酬庸主管
- 70校位高潛勢區 2校先行地質改良
- 愛在豐榮 星國民謠高鐵快閃
- 魏德聖新片海外送愛 限定套票很歪腰
- 王牌製作人25歲兒是新銳導演 姚元浩榮耀探班
- 柯珀 拚球后身分第1冠
- 又是王勝偉！ 榮耀呼喊的背後不簡單
- 《觀察筆記》天下第一軍
- 林揆視察花東 承諾改善交通
- 〈失格戀人〉兩個都愛 兩頭落空
- 醉男遭警推重傷 議員批沒說真話
- 反郝「一綱一本」 遭解聘蕭曉玲復職有望
- 日明治維新向英學 郵政發達
- NY女DIY受精 單身日記超「精」彩
- 大溪高中建圖資大樓 鄭文燦：擬增市圖分館
- 以住代護 黃埔新村再添14戶
- 撞死翁騎士肇逃 掉手錶被揪出
- 洗腎患者血尿 要評估腫瘤可能性
- 蔡：兩岸應放下包袱 展開良性對話
- 「滅火器」11.5開唱 團員路跑造勢
- 新店都計通檢 左岸部分土地建社宅
- 谷關溫泉季 浴衣踩街好熱鬧
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：聘馮明珠任顧問 北京故宮「統戰」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分