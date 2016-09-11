社子島 資料缺未歸類

2016-09-11

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市昨公布土壤液化潛勢圖，但有十四．五％仍因精度不足而暫未歸類，包括社子島、大稻埕、關渡平原、松山機場等區塊，因近年開發少，資料缺乏或未取得不完全，未來四年將陸續透過鑽孔補足資料。不過，學者表示，社子島短期內雖難以分析是否為高度液化潛勢區，但以其地質特性來看，仍是要注意的高警示區域。

台灣大學地質系教授陳文山表示，一個地區的土壤液化數據，必須要有鑽孔資料才能評估，社子島長年禁建，沒有大樓工程進行，因此較少地質調查資料；但從歷史紀錄來看，社子島確實有比較高的機會是高度液化潛勢區。

北市工務局表示，早年社子島大橋開發後，市府已取得社子島部分鑽孔資料，但缺乏島頭資料，因此區域資料尚未齊全，無法做完整公布，但目前已知的社子島範圍，都是高度液化潛勢區。

陳文山也說，地層是沙才會有土壤液化的問題，但台北的山坡地底下都是鵝卵石或岩盤，地震發生時不會液化，只會在順向坡出現崩塌，因地質環境不同，所產生的災害也不同。