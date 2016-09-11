全台土壤液化圖 分階段公布

2016-09-11

〔記者黃佩君／台北報導〕今年二月南部地震後，經濟部中央地調所三月公布土壤液化潛勢查詢系統，並分階段公布圖資，目前已公布雙北市、宜蘭縣、新竹縣市、台南市、高雄市、屏東縣的一級圖資，供地方政府後續調查強化；今年底將公布台中、彰化、 嘉義及雲林，其餘地區土壤較不易液化，將於二○一八年以後公布。

經濟部表示，台北市昨公布的土壤液化潛勢資料，是根據中央資料加強精細鑽探的圖資，中央公布圖資為一級，主要基於公共工程鑽孔，以北市為例，每平方公里約二十孔左右；當時北市即表示，將委託顧問公司於半年內進行補充鑽探並公布圖資。

此外，桃園、苗栗、南投、基隆及東部等，地質較不易發生土壤液化地區，以及台南、高雄局部因地質鑽探資料不足尚未完成調查的地區，將於二○一九年前完成調查並公布。