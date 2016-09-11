房仲：高潛勢區 議價空間增一成

2016-09-11

〔記者徐義平、梁珮綺／台北報導〕中央地調所三月中首度發布土壤液化潛勢區時，曾掀起一波房市恐慌；但房仲業者認為，此次公布對房市干擾有限，可能只會衝擊短期購屋信心，中、低潛勢區影響較小，高潛勢區短期內可能出現價格震盪及拉大議價空間。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，以過去經驗評估，土壤液化區影響期間約三個月到半年，而中、低潛勢區因為影響有限，加上範圍廣闊，對房價衝擊性較低；高潛勢區短期內可能會價格震盪及拉大議價空間，但議價幅度應該較上次小，可能僅增加五％至十％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民眾對於土壤液化議題最恐慌的時候，應是今年三月剛公布時，公布後的兩週的確對民眾購屋信心造成短期干擾；但中央銀行放寬選擇性信用管制措施後，房市交易很快就恢復正常。

他認為，由於民眾逐漸認知結構安全才是關鍵，銀行也未對土壤液化潛勢區採取不同的房貸政策，土壤液化議題最恐慌的時期應該就是今年的第一季，此次公布後對房市干擾應該有限。

曾敬德指出，即使北市府公布的資料，比例尺相對中央版更為精細，但判讀上仍有技術上的困難；例如，豪宅「帝寶」坐落位置橫跨無液化、中液化與高液化區，民眾使用上可能會造成一些困擾；不過，最重要的還是要重視結構是否安全，不必對於土壤液化過於恐慌。

自住為主 房市不受影響

永慶房產集團業管部協理林泰隆表示，目前房市成交狀況來看，買方仍以自住客為主，交易量持續盤整，主要是買賣雙方價格認知呈現拉鋸，成交關鍵仍在價格，預期此次土壤液化潛勢區公布，不會對房市有所影響。

住商不動產企劃研究室主任徐佳馨指出，土壤液化並不可怕，關鍵在於建築結構是否禁得起地震考驗，且今年三月公布土壤液化分布後，許多專業技師提出土壤液化是可改善的土壤瑕疵，早有相關技術及工法可克服問題，所以重點還是在於施工品質。