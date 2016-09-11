土壤液化與建物安全 沒有直接關係
2016-09-11
〔記者郭逸／台北報導〕台北市公布土壤液化潛勢圖，許多市民擔憂住家房價下跌，若遇地震更可能因此倒塌。不過，專家認為，土壤液化和建築物安全沒有直接關係，因為房屋地基都打得很穩固，反而是自來水、瓦斯等民生管線沒有保護層，一遇地震可能破裂，北市府可納入民間的統計資料並持續追蹤，輔以老屋健檢，才能避免危險。
88年後房屋 比較安全
大地工程技師公會專家周揚國說明，所謂土壤液化，是地質和地震的聯合作用，疏鬆沙土且地下水位高的土質，一旦發生地震，就可能生成液化。他說，八十八年發生九二一大地震前，房屋的耐震強度較低，政府當年十二月修改耐震設計規範，並加上土壤液化評估，「原則上八十八年後的房屋比較沒有風險」。
「土壤液化和建築物安全，沒有直接關係。」周揚國強調，房屋只要基礎穩固，建築物幾乎不受土壤液化影響，外界認為土壤液化高度危險區的房屋較易倒塌，其實是誤解。他說，土壤液化危險區須注意的重點應是「民生管線」，自來水、污水、瓦斯、電力及電信等地下管線周圍都沒有保護層，一遇地震，就可能破裂、上浮。
周揚國也說，在土壤液化區興建房屋，只要挖除液化區、基樁打深，加上地盤改良和加裝連續壁，就能大幅提升建築物的安全性。
台北市土木技師公會理事長洪啟德也表示，地基深度足夠，土壤液化就幾乎不會影響建築物安全。八十八年前建造的房屋必須進行「老屋健檢」，北市府與公會合作健檢的項目早已納入土壤液化，後續除了老屋健檢和都市更新，也可和民間業者或大學土木系、營建系合作，將雙方的資料合併討論，可取得更精準的土壤液化潛勢圖。
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