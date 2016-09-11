〈新聞辭典〉土壤液化

2016-09-11

土壤液化是指地表下20公尺內的土壤為砂土，加上地下水位甚高，當出現大地震或是地殼變動時，砂土可能液化，瞬間導致承載力降低以及削弱，可能讓地上建築物出現傾斜，嚴重時更可能出現倒塌。

土壤液化容易發生在濱海地區、港灣、近代河口三角洲、濕地、沿海平原、砂丘、河床、舊河道、自然堤周圍、沖積扇的扇緣、人工填土區及抽砂回填的海埔新生地。

解決土壤液化問題的方式，可以透過補強或基樁強化。不過，如果大樓建案地下室已經開挖3至4層，基本上已將可能造成液化的砂土挖除，剩下的就看建築結構是否穩固。（記者徐義平、梁珮綺）