2016-09-11

〔記者郭逸／台北報導〕台北市昨公布土壤液化潛勢圖，外界質疑是為了打房。台北市長柯文哲強調，「不是打房」，是要讓民眾自行查詢，若是九二一大地震前落成的老房，因興建時沒有防震係數，又在土壤液化潛勢區的高危險區，就要做老屋健檢，若不適合居住，就要思考都更。

柯文哲表示，今年南台大地震發生後，他詢問專業人員，一樣的地震發生在北市，會有四萬棟房屋倒塌，四萬至六萬人死亡，必須以安全考量為優先。

據了解，柯文哲位於大安區的住家也是土壤液化高危險區，媒體問及房價可能受影響，他笑說：「這是佩琪（柯妻）要擔心的問題。」