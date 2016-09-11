家在液化區？市府：老屋健檢+鼓勵都更
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市土壤液化潛勢圖顯示，目前已知的低度液化區及無液化區僅五％，為避免民眾恐慌，北市府在公布潛勢圖同時，推出九項因應措施，從全額補助自家住宅的初步評估開始，到後續詳評、整建維護到耐震結構補強，都可提供最高四十五％的經費補助。
北市府9措施因應 最高補助45％
市府推出的九項因應土壤液化對策，包括：透過里民系統發送液化知識懶人包和問答集、設置土壤液化工作站、土壤液化潛勢圖精度提升、老屋健檢申請補助、都市更新整修維護經費補助、公有建築地質改良示範工程、新建建物土壤液化規定強化、加強震災應變作為及提供多元重建方式；主要由建築管理處與都市更新處，提供民眾所需的諮詢與補助。
透過北市土壤液化潛勢查詢系統，民眾可上網查詢自家是否位於中、高度液化潛勢區，若對屋況安全有疑慮，可至建築管理處網站下載自主檢查表，申請屋況初步檢核，費用將由市府全額補助；或可直接到市府的土壤液化工作站，由專人協助個案判讀與輔導，或撥打一九九九做線上諮詢。
建管處表示，一九九九年九二一地震以後的新建物，因建造當時已進行土壤液化潛能評估並納入耐震設計，均可免除土壤液化災害的疑慮，其餘老屋若初評結果確實有問題，可由社區管理委員會或推派代表提出老屋健檢申請，以Ｄ值（危險係數）作為評斷標準，Ｄ值未達三十分代表屋況安全；高於三十分，將補助詳評費用，最多補助四十五％、每棟不超過三十萬元；若超過六十分，可向都更處提出整建維護或拆除重建補助申請。
20年老屋可申請加裝電梯補助
都更處部分，提供老公寓加裝電梯、居住安全及環境補強和耐震結構補強，前兩項只有二十年以上老屋才能申請，耐震結構補強則只要經老屋健檢後發現Ｄ值超過六十分均能申請，針對樑、牆、屋頂的耐震補強補助額度最多四十五％、以一千萬元為上限，同樣透過社區管委會或委託建築師事務所申請，也可聯繫市府委辦的崔媽媽基金會尋求輔導。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 綜藝教父黃義雄驚傳逝世 江蕙哀痛送恩人
- 黃興國被查 震撼兩岸政壇
- 除求助仲介 也可打1955
- 亞洲盃射箭賽／反曲弓男女團 台灣雙銀
- 〈生活停看聽〉婚宴契約 新人要看清
- 《大福彩》 頭獎摃龜
- 再見瓦城威尼斯奪獎 趙德胤:感謝台灣栽培
- 今鋒面遠離天氣轉穩定 未來莫蘭蒂恐變中颱
- 貓打疫苗恐致腫瘤 不打就違法 飼主好煎熬
- 這個攝影師看不見 用「心」紀錄帕運
- 台灣拔河隊 世界盃女子500公斤4連霸！
- 蕭新煌：政院魄力不夠 不了解政黨輪替
- 研究客家文化有成 美教授獲表揚
- 〈情字這條路〉不合則分 放手各自飛
- 柯文哲轟看病人可抽成 「健保」乾脆改為「醫保」
- 自由廣場》軍公教就是這樣被污名化的
- 大谷雙響砲 陽岱鋼有神快拜
- 兆豐銀董監全面改派 工會促換酬庸主管
- 70校位高潛勢區 2校先行地質改良
- 愛在豐榮 星國民謠高鐵快閃
- 魏德聖新片海外送愛 限定套票很歪腰
- 王牌製作人25歲兒是新銳導演 姚元浩榮耀探班
- 柯珀 拚球后身分第1冠
- 又是王勝偉！ 榮耀呼喊的背後不簡單
- 《觀察筆記》天下第一軍
- 林揆視察花東 承諾改善交通
- 〈失格戀人〉兩個都愛 兩頭落空
- 醉男遭警推重傷 議員批沒說真話
- 反郝「一綱一本」 遭解聘蕭曉玲復職有望
- 日明治維新向英學 郵政發達
- NY女DIY受精 單身日記超「精」彩
- 大溪高中建圖資大樓 鄭文燦：擬增市圖分館
- 以住代護 黃埔新村再添14戶
- 撞死翁騎士肇逃 掉手錶被揪出
- 洗腎患者血尿 要評估腫瘤可能性
- 蔡：兩岸應放下包袱 展開良性對話
- 「滅火器」11.5開唱 團員路跑造勢
- 新店都計通檢 左岸部分土地建社宅
- 谷關溫泉季 浴衣踩街好熱鬧
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
標題：家在液化區？市府：老屋健檢+鼓勵都更
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email