9旬翁房被法拍 鄰居送暖買回供住
〔記者蔡清華／高雄報導〕最美的風景就在隔鄰！
染毒女抵押房 兩老險無家
高雄市鳳山區九十一歲的張姓老榮民，因染毒的女兒瞞著老爸拿房子抵押貸款遭法拍，好心的老鄰居不忍老翁無家可歸，與親友籌資三百多萬元將已被人標走的房子買回來，供張伯伯及其雙眼失明的老婆安享晚年。
鳳山分局成功派出所員警呂緯濬日前接獲一起疑似詐騙通報，鳳山區凱基銀行稱，一名老翁急著要提領戶頭內所有存款，想買回法拍屋，才讓這起溫馨故事意外曝光。員警說：「人間處處有溫情，台灣最美的風景就是人情味。」
老翁遇詐？ 警揭洋蔥故事
記者訪查發現，廿多歲隨國民政府來台，步兵士官長退伍的張伯伯，與妻子住在鳳山區博愛路一間破舊的一、二樓老公寓，每個月靠微薄的退休俸及社會局救助金過生活，四十二歲的女兒染毒不務正業，很少回家，三年前妻子又因青光眼失明，兩老相依為命，生活艱難。
還好經營水果攤的楊姓老鄰居，因同是眷村子弟，十多年來兩老跌倒、生病、拿藥幾乎都靠他照料，如果幾天沒看到張伯伯出家門，還會前往敲門探視兩老是否安好。
而張伯伯涉毒的女兒幾年前瞞著老爸，偷偷將房子向銀行抵押貸款，之後還不出錢，去年房子遭法院拍賣，法院前來查封時張伯伯才得知，氣得夫妻倆揚言在家中開瓦斯、喝農藥自殺。
楊老闆擔心張伯伯夫妻無家可歸，也參與法拍競標，但房子被標價較高的其他人標走，他硬著頭皮找得標者談判，因為對方要賺取價差，買賣一直沒能談成，最後楊老闆告訴對方張老揚言自殺的情況，對方才同意以拍賣價三百多萬元成交。
鄰照料10餘年 再及時伸援
楊老闆的妻子說，兩老年紀已經這麼大，如果房子被賣掉，真不知要住到哪裡，這麼做可以讓他們留在自己熟悉的環境，能住多久就讓他們住多久。她也謙稱：「我們沒有你們說的這麼好，只是想到老伯伯如果為了房子真的想不開，晚上會睡不著覺！良心一輩子過意不去！」
張伯伯個性耿直，不願接受他人施惠，還去銀行想把所有存款提出來，自己把房子買回來，不過存款不足以買回房子。最後楊老闆答應收張伯伯五十萬元押金，他才願意住下。張伯伯說：「知道他們的善心，但該付的租金還是要付，不可以佔人家便宜啊。」
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