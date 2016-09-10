兆豐案 檢疑蔡友才從頭到尾都知情

2016-09-10

蔡愛將王起梆 200萬元交保

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，昨有重大進展，除首度搜索前兆豐金董事長蔡友才擔任董事長的鑒機資產管理公司、蔡的戶籍、現居地等五處，且查扣蔡電腦、手機內的相關電磁紀錄外，更四度傳喚蔡，並首度傳喚蔡的愛將、兆豐金董事會前主任秘書王起梆，且將王列入第二名被告，另傳喚三名證人釐清案情。蔡、王等人被移送北檢複訊，王起梆以兩百萬交保，諭令限制住居、出境、出海；蔡友才以三百萬交保。

專案小組調閱兆豐內部資料發現，蔡應該從頭到尾都知情、且都在掌握中，卻涉嫌消極不作為造成兆豐遭到重罰。

據透露，王是蔡的愛將，過去蔡離開兆豐金，跳槽擔任永豐金控總經理時，王也自兆豐銀退休，跳槽永豐金效命於蔡，而後蔡回鍋兆豐金，王又跟隨蔡重返兆豐金，擔任兆豐票券總經理，而後升任董事長；去年二月，王起梆在兆豐票券董監任期屆滿後不再續任，改任兆豐金控顧問，並擔任董事會主任秘書，今年三月蔡友才以健康、家庭因素請辭董座時，王也與蔡同進退。檢方懷疑其中另有隱情，昨以被告身分約談王到案說明。

扣電磁紀錄 比對有無不法

檢方昨展開大規模搜索、約談行動，是為了查扣蔡友才電腦及手機內往來的電子郵件、通聯紀錄與訊息等資料，藉此與檢方之前至金管會、財政部、兆豐銀、兆豐金調閱的相關文件，以及證人說詞進行勾稽比對，追查其中有無不法之處。

檢方先前曾於八月廿三日、八月廿九日，以及九月七日，三度傳喚蔡友才到庭說明，雙方針對兆豐於二月收到美方金檢報告後，蔡為何隔月即閃辭；蔡於首度遭檢方傳喚前一天，曾與前財政部長張盛和餐敘，是否涉及串證等疑點進行釐清。蔡則始終否認洗錢，強調只是未向美方申報遭罰。

兆豐銀行紐約分行因違反美國反洗錢法等相關規定，於八月十九日遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）裁罰五十七億元；為釐清全案是否涉及刑事不法，高檢署於八月廿二日召集北檢、金管會、調查局等單位舉行專案會議，會後決議由北檢分案調查，朝違反洗錢防制法、銀行法、金控法方向偵辦。

檢５路搜索 蔡300萬元交保

北檢昨由重大刑案專組主任檢察官周士榆率同檢察官陳宗豪，指揮檢察事務官及台北市刑警大隊共廿餘人，兵分五路展開搜索，並約談蔡友才與相關人等五人說明，先在北市辛亥路的第三辦公室初訊後，晚間再將蔡等人移送北檢複訊。

檢方偵辦此案，自八月廿三日起，陸續傳喚兆豐銀前後任董事長蔡友才、徐光曦、總經理吳漢卿、副總經理梁美琪、法遵長陳天祿、企劃處長莊瑞中、前財政部長張盛和、前後任總稽核劉小鈴、洪慶隆，持續偵辦中。