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赴中管制期 馬政府58高官自我鬆綁

2016-09-10

立委李俊俋整理揭露

〔記者曾韋禎、楊明怡／台北報導〕馬政府官員集體在五二○前自行縮減赴中管制期限。民進黨立委李俊俋早在六月就整理相關資料指出，法律明定政務人員、直轄市長等人離職三年內赴中，須向原服務機關提出申請；但共有五十八位馬政府政務官、直轄市長都在卸任前提出申請，自將管制期縮減至三個月到兩年不等。

李俊俋指出，兩岸人民關係條例第九條明定，政務人員、直轄市長、涉機密業務之人員，離職三年內赴中，須向原服務機關提出申請；不過該條有但書，原服務機關得依其所涉機密程度，增減其管制期限。

多在卸任前一、兩天申請

他出示資料顯示，馬政府的政務官，多在卸任前一、兩天提出申請，將自己的管制期大幅縮減至三個月、六個月、一年、兩年，只要管制期一過，就能自由出入中國，無須再向原服務機關提出申請。

「馬朝高官赴中做什麼？」

李俊俋表示，沒想到最早解禁的前故宮院長馮明珠，就跑去擔任北京故宮研究院的顧問，而馮以「並非只有故宮這麼做」自我辯解，所以大家也要好好關心這些急著自我解禁的馬朝政務官，他們到底都在中國做什麼？

曾任總統府副秘書長的民進黨立委陳其邁表示，他當年被管制三年；結果馬朝的總統府秘書長曾永權、副秘書長蕭旭岑與熊光華，都減為一年；政院必須重新檢視管制年限，不能讓卸任官員憑個人喜好而自我解禁。

文化部表示，該部退離職政務人員赴中管制年限曾於一○三年五月十五日奉准調整為三個月，當時擔任部長的是龍應台，而非洪孟啟。

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  • 馬政府首長自行縮減赴中管制期限

    馬政府首長自行縮減赴中管制期限

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