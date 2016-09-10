立委提案 要求政院禁馮明珠赴中

2016-09-10

〔記者曾韋禎、李欣芳／台北報導〕前故宮院長馮明珠趕在五二○前兩度發函，將赴中管制期從三年縮減為三個月。早於六月就揭露此事的民進黨立委李俊俋昨表示，他已提案要求行政院依法禁止馮明珠前往中國。政院發言人童振源回應，將進一步了解此事。

「已嚴重損害國家利益 應依法禁止」

政院官員表示，依規定政務人員都必須離職滿三年，赴中才無須經審查許可，馮明珠在今年五月四日發函內政部，要求將她與當時的政務副院長周筑昆的三年規定降為一年，更趕在五二○政黨輪替前的五月十三日再度將一年規定降為三個月，這是在新政府上任前發生的事，公文程序已走完，程序上沒有違規。

李俊俋質疑，馮明珠居然發了兩道公文，將赴中管制期限縮短為三個月，這究竟是什麼心態？立委羅致政抨擊，像這樣毫不避嫌，在卸任前為自己量身訂做、放寬赴中管制，那還有什麼事做不出來？

李俊俋引述「兩岸人民關係條例」指出，同樣是規定政務人員、直轄市長赴中管制年限的第九條也規定，遇有重大突發事件、影響台灣重大利益或於兩岸互動有重大危害情形者，得經立法院議決由行政院公告於一定期間內，禁止赴中。

李俊俋提案指出，馮明珠在職期間主管國家重要文物資產、掌握國家博物院重要資訊，卸任未滿四個月就擔任北京故宮顧問，顯已嚴重損害國家利益，建請立法院決議，要求行政院依法禁止馮明珠赴中。

立委蔡易餘諷刺，當初故宮南院逢雨必漏，「漏水珠」處理速度也沒那麼快，把爛攤子留給新政府後，就急於去中國當顧問，難道是要把漏水經驗帶過去？

國民黨立委許毓仁則認為，只要馮明珠在任期間沒有機密部分的特殊規定，就不應限制她；國民黨立委陳超明也說，文化交流只要不涉國家機密即可，若不違法，就應持開放態度。