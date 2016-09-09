劉泰英子作證// 中興電工 黨產變私產

2016-09-09

「劉泰英派江義福當董事長」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會九月掛牌上路，民進黨立委林俊憲昨日召開記者會踢爆國民黨黨營事業「中興電工機械公司」，被董事長江義福以兩家公司轉投資方式，把黨產變成私產。前國民黨大掌櫃劉泰英之子劉昭毅更陪同出面證實，江是劉泰英當年所派去的。

林俊憲表示，「中興電工是百分之百黨產！」他說，中興電工是由國民黨黨營事業「中華開發」與「中央產物保險」共同創立，過去由蔣經國兒子蔣孝勇擔任董事長，現在董事長則是江義福，因公司被江以疑似五鬼搬運洗為私產，早已脫離國民黨掌控。

顧立雄：黨產會歡迎提供事證

不當黨產處理委員會主委顧立雄對此表示，黨營事業是附隨組織一部分，未來會列入清冊後逐一進行聽證程序認定，歡迎立委提供事證給黨產會。

至於是否約詢劉泰英釐清細節？顧立雄說，現在無法說明是否要約詢誰，因有行政調查權，若有必要會進行相關約詢動作。

林俊憲說，他透過關係請教劉泰英，了解到劉擔任國民黨大掌櫃時，派任時任調查局台北市調查處保防科長的江義福，以中央產物保險法人代表身分出任中興電工總經理，一九九八年接任董事長至今，一手掌握中興電工大權。

林俊憲指出，江義福在一九九八年利用中興電工所賺的錢，成立「日日興」和「盛元」兩家投資公司，由江掌握的兩家投資公司再回頭買下中興電工股份，讓日日興、盛元成為中興電工大股東，來淡化黨營事業色彩，江義福則成為中興電工萬年董事長。

林俊憲：江義福轉投資變私有

林俊憲質疑，若不是國民黨跟江有串通好，黨產怎會被人偷走，但無論如何中興電工曾是黨產，不當黨產是屬於人民的，不當黨產處理委員會應該要把國產追討回來。

「劉泰英可以協助政府幫忙把黨產找回來！」林呼籲，黨產被洗成上市櫃私人公司是最複雜的形式，劉熟知這段歷史，不當黨產處理委員會應主動請教劉泰英，中興電工曾承攬國防部雲豹甲車軍備採購案，結果爆發弊案，董事長一干人都被起訴，確實該好好追查。

劉泰英之子劉昭毅昨日也出面作證，他證實，「江董當初真的是我父親派去中興電工」，父親擔任投管會主委時是負責黨產經營，其他黨產處理則不在他權限範圍內。