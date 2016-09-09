中興電工如何移轉 國民黨盼查清楚

2016-09-09

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨立委林俊憲指控中興電工董事長江義福將黨產變私產，國民黨文傳會副主委胡文琦指出，中興電工確實曾是黨營事業，如今早就已經不是，卻完全查無移轉過程的相關資料，國民黨也希望大家一起查清楚，究竟是如何被移轉出去的。

胡文琦並表示，江義福是前國民黨大黨櫃劉泰英所指派的人，劉泰英的兒子劉昭毅出面指控江義福，究竟江、劉之間發生了什麼問題？他也很好奇，如果林俊憲召開記者會質疑此事，是想藉此幫當年李登輝、劉泰英在國民黨內所有的金流、黨產被五鬼搬運的情形漂白，更是居心叵測。

胡文琦還呼籲劉泰英向行政院不當黨產處理委員會投案並轉為「污點證人」，說明當年李登輝擔任國民黨主席任內，所交付的所有任務及黨產金流方向，讓台灣人民了解真相。